新北男車內藏毒！竟拿黑膠帶加工車牌字母 警鷹眼逮人
新北市新莊分局光華派所日前在執行擴大臨檢第一時段巡邏勤務時，在樹林區俊興街發現一台自小客車車牌異常，故尾隨上前攔查，37歲盧姓男駕駛涉嫌變鈔車牌，當場遭警方逮補送辦，並在其車內起獲安非他命吸食器1組及安非他命3包，總毛重208公克，訊後移送新北地檢偵辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，事發於本（2）月11日晚間10時25分許，光華派出所長李明翰、警員邱献哲、陳冠宇、何卓穎等人正執行擴大臨檢第一時段勤務時，發現自小客車「BE＊-50＊＊」號車牌疑似異常，故尾隨上前攔查，沒想到仔細一看發現盧嫌用黑色膠帶將車牌英文字母的「F」貼成「E」來躲避查緝，當場將人逮補帶回，並附帶搜索自小客車，發現已使用過之安非他命吸食器1組及安非他命3包，總毛重208公克，全案依意圖販賣而持有毒品、偽造文書移送新北地檢偵辦。（編輯：林莞茜）
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