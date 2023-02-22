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暖內閣她最有感　鄭文燦、林右昌「第一次」都給了盧秀燕

▲內政部長林右昌和台中市長盧秀燕執鏟時，開心的和孩子們互動。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲內政部長林右昌和台中市長盧秀燕執鏟時，開心的和孩子們互動。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）

記者顏幸如／台中報導

繼行政副院長鄭文燦為中台灣燈會獻出下鄉第一次，內政部長林右昌今也到台中和盧秀燕同框，他指自己祖上台中、盧秀燕是基隆鄉親，彼此有地緣關係，並盛讚台中天氣好，就像盧秀燕一樣永遠笑容滿面，未來中央會全力和大台中地區縣市合作。盧秀燕笑著回應「大家都喜歡找我」，自己充分感受到新內閣上任後，對台中的重視與關心。

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▲林右昌下車時，盧秀燕親自迎接。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲林右昌下車時，盧秀燕親自迎接。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
內政部長林右昌今（22）日接連出席台中市消防局石崗分隊遷建動土祈福典禮、視察中科聯外道路工程，盧秀燕親自迎接他下車，兩人雖未坐在一起，卻不時點頭眼神交流，執鏟時還開心的和孩子們互動。

盧秀燕致詞時說，這陣子她心情滿好的，「大家都喜歡找我，我覺得很溫暖，很讚、好讚」。她笑著說，自己感受到新內閣上任後，對台中的重視與關心，包含副院長鄭文燦首度下鄉，就是到台中參觀中台灣燈會、前兩天交通部中捷藍線綜合審查通過，今天換林右昌「他自己討要來」，她說「中央善意的釋出，我感受到了，未來台灣會共好」。

▲行政院副院長鄭文燦首次下鄉，便是參加中台灣燈會。（資料畫面／台中市政府提供，2023.02.22）
▲行政院副院長鄭文燦首次下鄉，便是參加中台灣燈會。（資料畫面／台中市政府提供，2023.02.22）
盧秀燕也提到，台中市為全國第二大城市，每年繳稅給中央1千5、600億元，但中央只發給台中約700億元經費，希望中央更關心台中，台中好，中部就會好、台灣就好。

盧秀燕甫擴大「中台灣區域治理平台」到8縣市，林右昌順勢說，未來中央不僅全力和台中市合作，也要和大台中地區其他縣市合作。他說盧秀燕是基隆鄉親、自己祖上從台中移居到北部，因此第一次下鄉就來台中，也有小小的淵源。穿著防風外套的林右昌說，自己出門時北部很冷，到了台中天氣就是好，「就像盧市長一樣永遠笑容滿面」。

▲盧秀燕的招牌笑容，被林右昌形容和台中天氣一樣溫暖。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲盧秀燕的招牌笑容，被林右昌形容和台中天氣一樣溫暖。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
林右昌說，中央去年核定全額補助3.7億萬元，協助台中市汰換38輛車齡逾17年的老舊消防車輛。災害防救未來是中央和地方的重要課題，他對盧秀燕的用心表示敬佩與肯定。也很感謝台中市支援搜救犬到土耳其救難，搜救犬就是因為已接受國際認證，才能與國際救援團隊接軌，未來消防署會協助台中市消防局，儘快取得國際認證資格，提升救援量能。

立委江啟臣也說，林右昌上任後，首場下鄉行程到台中山城是對的，「溫暖內閣來到溫暖的城市，是最好的組合」。

▲內政部長林右昌首次下鄉，與台中市長盧秀燕同框。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲內政部長林右昌首次下鄉，與台中市長盧秀燕同框。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）

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