晶華栢麗廳228連假買1送1　六福萬怡吃到飽4人同行1免費

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晶華酒店館內栢麗廳一直深受饕客喜愛。這回晶華栢麗廳破天荒在假日推出指定時段買1送1，人氣吃到飽商品通通都能隨心拿取享用，包含由鬼頭刀、黃鰭鮪魚、長尾濱鯛等澎派海產做成的新鮮生魚片、握壽司等，還有現切現烤美國爐烤牛肉、口味齊全的哈根達斯冰淇淋等等，折扣後平均每人只要1068元起，等於只要平時的半價就能吃到！
業者也說，本次優惠活動只在2/25-2/28這4天實行，入座享用餐廳「晚晚餐」1個半小時（晚上20:00到21:30），凡購買買一送一活動的食客需在晚上20點後入場，另還會額外酌收10%服務費，須注意服務費沒有折扣喔。
228買1送1活動現在就可在官網預定，不過由於消息曝光後就造成瘋搶，業者也提供另一方式可以吃到栢麗廳晚晚餐買1送1。針對228連假出遊潮，晶華酒店推薦家庭旅遊旅客可選擇4到6人入住「家庭連通房」，不僅隔天早上起床可吃到CNN唯一推薦台北必吃早餐，5/31前更可享用與米其林綠星推薦餐廳「小小樹食」聯手打造的星級蔬食早餐，以加購方式還可吃到栢麗廳晚晚餐買一送一！換算下來每人每晚最低只要2466元起，還不敢緊手刀訂起來！
📍六福萬怡酒店
位於南港的六福萬怡酒店也帶著限時超狂優惠來了！同樣限時4天，六福萬怡2/25-2/28期間館內敘日全餐廳午餐、晚餐時段推出「4人同行享1人免費」，不只可以吃到敘日全餐廳經典美味，全新一季「春饗法國季」專案的縣訂菜餚也可以品嚐得到，包含道地法式美饌包含紅酒燉牛舌、皇家鴨肝香筍蒸蛋佐馬德拉酒松露醬汁、法式香草焗田螺與主廚結合在地高粱研製的高粱酒馬賽海鮮湯等任你吃，多樣新鮮海產像是廣島帶殼生蠔、生食級干貝也無限量供應，一口海陸肉品、一口柏克金啤酒簡直不要太銷魂！
此外六福萬怡酒店中售賣「經典靚皮烤鴨」的粵亮廣式料理也在4天連假中推出活動，食客凡於連續假期四天推出餐廳用餐單筆消費滿8888元，即可獲贈1組價值1680元的「叁度饗品鍋」優惠。粵亮廣式料理可吃到的靚皮烤鴨，嚴選3公斤櫻桃鴨，以傳統程序先處理過後，再以獨家百萬級旋風烤箱恆溫78度烘烤，出爐的烤鴨受熱均勻，每吋鴨皮都酥脆多汁，是許多饗鴨人士心中冠軍。