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徐弘庭、李柏毅戰立委　賴士葆喊自做民調第一：我贏很多

▲徐弘庭、李柏毅爭取2024國民黨北市第八選區立委提名，賴士葆今受訪強調，他自己做的民調顯示，他排名第一而且還贏很多。（圖／記者翁子竣攝，2023.02.22）
▲徐弘庭、李柏毅爭取2024國民黨北市第八選區立委提名，賴士葆今受訪強調，他自己做的民調顯示，他排名第一而且還贏很多。（圖／記者翁子竣攝，2023.02.22）

記者翁子竣／台北報導

2020立委國民黨掀世代交替浪潮，北市議員徐弘庭、李柏毅皆有意爭取北市第八選區立委提名，挑戰同黨資深立委賴士葆，形成三腳督局面。對此，賴士葆今（22）日受訪信心滿滿表示，他自己做的民調顯示，贏過徐弘庭、李柏毅，而且還贏很多。

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多名國民黨北市議員紛表態，將投入2024立委初選，盼爭取國民黨提名；其中，徐弘庭、李柏毅兩名北市議員，接連宣布挑戰賴士葆。然而，根據QuickseeK快析輿情資料庫統計日前公布調查，結果顯示賴士葆網路好感度僅0.27，是六都49位區域立委最後一名，其次則是民進黨籍的高嘉瑜0.32及費鴻泰0.43。

賴士葆今下午受訪表示，那個是網路的，「我自己做的民調我第一啦！贏很多啦！自己做的民調才準」。他直言，該份調查是有心人士所為，且講的負面是因為他監督太嚴謹、罵綠營罵太兇，綠軍側翼粉專全出動來罵他，就像高嘉瑜一樣。

針對黨中央傳擬大局條款，阻擋議員參選立委？賴士葆也直言，他從來沒聽過，報導稱有先徵詢現任立委意見，「也沒有人問我啊，大概我太小咖了吧，問都不問我，從來沒人問」。賴士葆也強調，他不需要現任保障與禮讓條款，黨中央訂規矩他就全力以赴，讓選民做出決定。

此外，同樣表態角逐立委提名得北市議員徐巧芯，昨發表一封公開信表示，要比賽誰比較有監督民進黨的能力。費鴻泰今上午受訪說，他在立法院戰力，或對行政部門的監督，努力大家都有目共睹。他還提到，2020年為阻擋監察院長陳菊赴立院備詢，他當時在衝突中韌帶斷了、手都麻了，還全身麻醉8小時，難道他沒認真監督？

賴士葆指出，那一場費鴻泰手幾乎斷掉，在醫院躺了半小時還做麻醉手術，而他是被椅子打破了頭，鮮血一直流，甚至還綁著繃帶，帶著黨團10多人，衝向立法院長游錫堃辦公室，嗆聲主持議事不公。他強調，這都有錄影帶可看，雖好漢不提當年勇，但他們的戰力大家可看得到。

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