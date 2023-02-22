徐弘庭、李柏毅戰立委　賴士葆喊自做民調第一：我贏很多

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賴士葆今下午受訪表示，那個是網路的，「我自己做的民調我第一啦！贏很多啦！自己做的民調才準」。他直言，該份調查是有心人士所為，且講的負面是因為他監督太嚴謹、罵綠營罵太兇，綠軍側翼粉專全出動來罵他，就像高嘉瑜一樣。
針對黨中央傳擬大局條款，阻擋議員參選立委？賴士葆也直言，他從來沒聽過，報導稱有先徵詢現任立委意見，「也沒有人問我啊，大概我太小咖了吧，問都不問我，從來沒人問」。賴士葆也強調，他不需要現任保障與禮讓條款，黨中央訂規矩他就全力以赴，讓選民做出決定。
此外，同樣表態角逐立委提名得北市議員徐巧芯，昨發表一封公開信表示，要比賽誰比較有監督民進黨的能力。費鴻泰今上午受訪說，他在立法院戰力，或對行政部門的監督，努力大家都有目共睹。他還提到，2020年為阻擋監察院長陳菊赴立院備詢，他當時在衝突中韌帶斷了、手都麻了，還全身麻醉8小時，難道他沒認真監督？
賴士葆指出，那一場費鴻泰手幾乎斷掉，在醫院躺了半小時還做麻醉手術，而他是被椅子打破了頭，鮮血一直流，甚至還綁著繃帶，帶著黨團10多人，衝向立法院長游錫堃辦公室，嗆聲主持議事不公。他強調，這都有錄影帶可看，雖好漢不提當年勇，但他們的戰力大家可看得到。