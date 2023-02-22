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2度無照酒駕！炫富女再肇事釀工人慘死　二審仍判7年半

▲林女酒駕肇事，撞死1名方姓工人。（圖／翻攝畫面）
▲林女酒駕肇事，撞死1名方姓工人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

新北市淡水區去年6月21日凌晨2時許，發生一起死亡車禍，一名林姓女子（29歲）酒後開著BMW敞篷跑車，無視路障高速衝進工地，將方姓工人撞死，士林地院審理後，依酒駕致死罪嫌判處林女7年6月徒刑，案經上訴，高等法院仍不採信林女主張符合自首要件，維持一審判決，可上訴。

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據了解，林女曾在2014年9月、11月2度酒駕，遭判刑5個月徒刑，但林女卻不知悔改，今年6月又酒後上路，最終造成方姓工人不幸逝世，因此士林地檢署2022年8月偵結後，隨即依酒駕新制，10年內再犯酒駕並致人於死等罪起訴林女。

▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速將一名54歲方姓工人撞死。（圖／翻攝畫面）
林女在一審開庭時辯稱，當下不知道撞到人，以為是撞到其他物體，倒車只是為了要確定撞到什麼，絕非刻意輾壓，且自己事後始終留在現場，應符合自首條件，希望法官能減輕其刑。

▲（圖／翻攝林女臉書）
▲林女過去時常在臉書上PO出豪車炫富。（圖／翻攝林女臉書）
對此，檢察官則指出，林女過去就曾有多次酒駕紀錄，6月21日當天肇事後，林女立刻被施工現場的眾人包圍，根本跑不了，而她本人亦沒有打110求救，是直到員警到場後，才承認車是她開的，故即便符合自首，也不須減刑；案經地院審理，判處林女7年6月徒刑，今天（22日）高等法院審結，仍維持原判。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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