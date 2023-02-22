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波波醫再開後門？學者提3建議　衛福部回應了

▲國民黨立委王鴻薇（右）與林元敏（左）共同召開記者會，高喊「抗波保台，反對為波波牙醫開後門」口號。（圖／記者許若茵攝，2023.02.22）
▲國民黨立委王鴻薇（右）與林元敏（左）共同召開記者會，高喊「抗波保台，反對為波波牙醫開後門」口號。（圖／記者許若茵攝，2023.02.22）

記者許若茵／台北報導

波波醫師爭議不斷，衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，再引發基層醫師與牙醫系生反彈。今（22）日陽明交通大學牙醫系教授林元敏提出3點訴求，希望衛福部進行總量管制、控制訓練品質與設立退訓機制，也希望分發時應從現行排隊制改逐年考試採擇優制。

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國民黨立委王鴻薇今與林元敏共同召開記者會，高喊「抗波保台，反對為波波牙醫開後門」口號。王鴻薇表示，去年衛福部就曾想要幫這些波爸波媽大開方便之門，引起相當大的反彈，之後才不了了之，當時代表民進黨選台北市長前衛福部長陳時中，還告訴大家說，「他是關後門的人」，結果選完了就偷偷修法，不只是開後門而已，根本是開大門走大路，對台灣牙醫界傷害很大，無論醫師、學生，無疑都是一記重重的打擊。

林元敏今代表本土小牙醫聯盟提出三點訴求，第一是針對國外牙醫師回台灣實習或適應訓練應該要有總量管制，希望上限是台灣牙醫畢業生的十分之一，39名，或不超過國內任一牙醫系所招生名額，以國防與成功大學為例，最低是20名。

第二希望分發適應訓練時，不使用排隊制，「我們不能說讓一個哈佛大學，假設是一個教授，父母生病想回台服務，要排在這400個波波牙醫，在國外是沒有醫師執照的人後面」，建議應每年考試，採擇優錄取。

第三是控制適應訓練品質，例如應設定要拔多少牙齒、看多少病人，需要有明確標準，且也應設立退訓機制，許多實習、適應訓練都無退訓機制，「有些人在那邊擺爛，他也可以過」，雖然並非所有人都品質不佳，但設立退訓機制可控管品質。

「現在很可惜沒有全國標準！」林元敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時進一步解釋，各醫院所在地與性質不同，有自定的實習、適應訓練標準，「聽說國外有些醫院他可能表現不好，或是醫院不想把他留下來，就說讓你就過，趕快離開這樣子」，因此希望衛福部可以訂定實習、適應訓練標準，「他在國外號稱有訓練，我們不知道」至少在國內要有相關規範。

衛福部長薛瑞元上午出席疾管署長交接典禮時回應，對於海外受教育的牙醫學生回國要參加考試，《醫師法》修法後已經堵住這條路了，現在要處理的是已經接受教育完成，或者正在完成當中的這些人，因為法律不溯及既往，所以他的權益還是會受到一定的保障。

薛瑞元說，所謂的保障還是讓這些已完成海外學歷或是正在就讀者可以逐步接受國內實習、參加考試，原先的附帶決議希望在數年內把這些名額消化完畢，不過這些附帶決議立院已同意不執行，前行政院長蘇貞昌也承諾不執行，暫時維持一年50名的名額，讓衛福部做規劃，現在處理的就是要讓這些人回到正常管道。

口腔健康司科長成庭甄下午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案自2月4日到4月6日皆為預告期，現在持續蒐集各界意見當中，草案是依照《醫師法》第4條之1第3項授權訂定，內容包含臨床申請實作適應訓練科別期間、人數、程序成績及格基準等訓練事請，草案目的是要參照現行「國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作適應訓練選配分發要點」規定，進行法律位階提升，現行機制有相關規定。

成庭甄說，了解醫事人員本來就是「教考訓用（教育、考試、訓練、任用）」原則，針對人數會按照國內供需狀況跟教學醫院實習量能逐年核算，後續衛福部也收到非常多意見，像是在國家發展委員會「公共政策網路參與平臺－眾開講」網頁已有2000多則回應，會再綜整納入正式條文研修參考，上路時間還無法確定。

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