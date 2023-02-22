前瞻計畫加持5.8億！加工區處楠梓園區創新產業大樓動土

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經濟部部長王美花表示，楠梓科技產業園區是全球半導體封測產業重鎮，區位十分優越，但因園區土地使用已飽和，為滿足廠商殷切的用地需求，加工處乃積極推動園區更新計畫，並已收到很好的成效，後續期勉加工處持續推動更新計畫，經濟部將在經費與輔導方面繼續給予支持，希望使園區發展更活絡、產業更升級，並讓世界看見台灣。
高雄市市長陳其邁致詞時強調，亞洲新灣區及半導體S廊帶是目前高雄市政府產業發展的重點，感謝加工處積極參與這兩項重大計畫，包含推動高雄軟體園區2期、楠梓創新產業大樓、楠梓第3園區等計畫，以營造更多產業發展空間，他也再次向業界喊話，歡迎大家踴躍進駐這些新開發的空間，加碼投資高雄。
加工出口區管理處處長楊伯耕指出，加工處為因應半導體廠商及台商回流投資用地需求，楠梓科技產業園區自109年推動行政場域更新計畫，第1期更新基地已由穎崴科技拔得頭籌，現又再接再厲第2期計畫─興建創新產業大樓。
楊伯耕說，創新產業大樓將新增1萬平方公尺的產業空間(地上10層、地下2層，容積率約425%)，1樓(約270坪)將引進生活服務機能產業(如餐廳、咖啡店或便利商店等)進駐，2樓以上則規劃提供區內事業做為商辦空間，並取得綠建築及智慧建築標章，該大樓立面融入半屏山意象，將成為園區主要門面，並採用綠陽台，以成為廠房群中的亮點。
楊伯耕並指出，科技產業園區建成已超過56年歷史，曾引領及見證國內產業發展與轉型歷程，未來除在既有基礎上，以創新作為持續提升園區土地效能外，目前正積極開發高軟2期、屏東園區擴區、楠梓第3園區等三大新區，未來園區服務制度也將依據廠商需求與時俱進發展，不斷求新求變，全力將園區建構為活力、幸福、永續的優質投資環境。