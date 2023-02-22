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肯德基「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元　必勝客套餐第2件5折

▲肯德基「青花椒系列」下殺67折優惠，個人套餐135元、「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元。而必勝客EXPRESS板橋車站店首推超狂促銷，憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，可享帕瑪森比薩、義大利麵飯等個人套餐「第2件5折」優惠。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「青花椒系列」下殺67折優惠，個人套餐135元、「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元。而必勝客EXPRESS板橋車站店首推超狂促銷，憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，可享帕瑪森比薩、義大利麵飯等個人套餐「第2件5折」優惠。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

速食優惠怎麼能錯過！肯德基人氣商品「青花椒系列」，期間限定下殺超值67折優惠，個人套餐爽吃青花椒咔啦雞腿堡＋3塊上校雞塊＋百事可樂只要135元；青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，相當於爽吃「6炸雞+3蛋撻+3可樂」才花445元。而必勝客EXPRESS板橋車站店也首推超狂促銷，憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，可享帕瑪森比薩、義大利麵飯等10款個人套餐「第二件5折」優惠。

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被網友買爆創下紀錄的肯德基青花椒系列，香麻「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」再推出期間限定超值優惠，個人套餐爽吃青花椒咔啦雞腿堡＋3塊上校雞塊＋百事可樂只要135元（原價195元）；青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，相當於「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元（原價651元），直接現賺206元。還有多人分享的青花椒炸雞桶餐，「青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔拉雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋瓶可」享優惠價949元（原價1,413元），下殺最低67折，大賺464元。

主打3分鐘快取個人美食的必勝客EXPRESS板橋車站店，提供包括夏威夷、明太子脆雞、韓式泡菜燒肉等5款單片帕瑪森比薩，羅勒青醬雞腿排義大利麵、波隆那紅醬牛肉丸義大利麵、奶油海鮮燴飯等5款義大利麵／飯等餐點，搭配香酥脆薯及飲料的Hot燒套餐，每套只要139元起；比薩類主食搭配BBQ烤雞、香酥脆薯、QQ球及飲料組成的XL套餐，也只要179元起。同時必勝客EXPRESS板橋車站店早餐系列，再推出「德式香腸菠蘿蛋堡」新口味寵客。

必勝客EXPRESS板橋車站店開幕後首次推出超狂限時優惠，只要憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，就可享必勝客EXPRESS板橋車站店「個人套餐第二套5折」優惠。提醒該優惠僅限必勝客EXPRESS板橋車站店的午晚餐個人套餐、不含早餐；第二套5折以價高者計費。

▲優惠券代碼40452：青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，只要445元（原價651元）。（圖／肯德基提供）
▲優惠券代碼40452：青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，只要445元（原價651元）。（圖／肯德基提供）
▲優惠券代碼50384：「青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔拉雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋瓶可」享優惠價949元（原價1,413元）。（圖／肯德基提供）
▲優惠券代碼50384：「青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔拉雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋瓶可」享優惠價949元（原價1,413元）。（圖／肯德基提供）
▲必勝客EXPRESS板橋車站店首推超狂促銷，憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，享套餐「第二份半價」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客EXPRESS板橋車站店首推超狂促銷，憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，享套餐「第二份半價」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客EXPRESS板橋車站店超狂促銷優惠，持環球任一發票，即享套餐第二份半價。（圖／必勝客提供）
▲必勝客EXPRESS板橋車站店超狂促銷優惠，帕瑪森比薩、義大利麵飯等10款套餐 通通有優惠。（圖／必勝客提供）

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