肯德基「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元　必勝客套餐第2件5折

速食優惠怎麼能錯過！肯德基人氣商品「青花椒系列」，期間限定下殺超值67折優惠，個人套餐爽吃青花椒咔啦雞腿堡＋3塊上校雞塊＋百事可樂只要135元；青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，相當於爽吃「6炸雞+3蛋撻+3可樂」才花445元。而必勝客EXPRESS板橋車站店也首推超狂促銷，憑板橋車站環球購物中心任一店家消費發票，可享帕瑪森比薩、義大利麵飯等10款個人套餐「第二件5折」優惠。
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被網友買爆創下紀錄的肯德基青花椒系列，香麻「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」再推出期間限定超值優惠，個人套餐爽吃青花椒咔啦雞腿堡＋3塊上校雞塊＋百事可樂只要135元（原價195元）；青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，相當於「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元（原價651元），直接現賺206元。還有多人分享的青花椒炸雞桶餐，「青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔拉雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋瓶可」享優惠價949元（原價1,413元），下殺最低67折，大賺464元。