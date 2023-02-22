賞花狂流鼻涕是「花粉症」？醫教2標準分辨：一堆人搞錯
近期賞花季陸續開跑！有許多民眾會將季節性過敏與「花粉症」搞混，因為兩者症狀相當類似，都包括鼻塞、打噴嚏、鼻水流不停，不過馬偕醫院總院耳鼻喉科呂宜興醫師表示，過敏原若來自花粉，還會有眼睛不適的症狀出現，加上典型花粉過敏反應時間很快，通常是接觸過後的當天晚上或者隔天，不過兩者治療方法相去不遠，民眾可使用抗組織胺藥物來緩解症狀，並且最重要的是遠離過敏原，不適症狀就會逐漸消失及減緩。
記者鍾怡婷/綜合報導
呂宜興醫師表示，雖然恰逢花季來臨，不過因為濕度高、居住環境的影響，台灣雖然也有花草樹木的花粉，卻比較少民眾受到花粉症所苦，反而在春秋季節比較好發季節性過敏，偏偏兩者症狀相似常常讓人傻傻搞不清，實際上過敏原若來自花粉，通常會有眼睛濕潤、流淚、搔癢的症狀出現，並且典型花粉症反應時間短，就像甲殼類過敏吃到蝦子會立刻發作一樣，除非過敏症狀發生的當天，甚至前天下午有接觸大片花草，否則屬於花粉症的機率就比較小。
呂宜興醫師建議當有過敏現象出現，不論是季節性過敏、花粉症，可以塗抹或服用抗組織胺的藥物，對於皮膚腫脹發癢，或者噴嚏打不停都有不錯的緩解效果！尤其解封後民眾開始出國旅遊，可能會在國外碰到台灣少見的蟲子、花草種類，而引發身體過敏症狀，建議要隨身攜帶應急藥物，不過他也進一步提到，當不適症狀已經到喘不過氣、眼睛睜不開等，會影響到日常生活及工作時，就要趕緊尋求專業的醫療協助。
最後呂宜興醫師也提醒，本身就容易好發過敏症狀的人，對於有花粉症的機率也會上升，但身體是有機會對過敏原產生抗體，導致下一次接觸時越來越不嚴重，如果說經常在外奔波的人，會引起過敏的機率就會漸漸下降，一直在室內很少出外踏青的民眾，偶而出去一次過敏風險就會比較大。