▲ NHOA.TCC 推 EARTH HELPER 減碳永續積分，最大獎送義大利！

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有興趣參加EARTH HELPER減碳永續行動積分的車主，可以趕快加入【NHOA.TCC台泥儲能】LINE官方帳號，填寫充電會員資料，未來到NHOA.TCC充電站，記得使用會員帳號啟用充電，才能積分；到Audi與Volvo充電站充電時，記得在插槍後15分鐘內，掃描充電樁上的EARTH HELPER積分QR code。NHOA.TCC LINE每月也會推出日常生活中，隨手可做的節能活動，讓電動車主及家人朋友可以輕鬆積分；在台泥儲能NHOA.TCC官網上，也可以看到一整年不同企業推出的永續行動，提供電動車主安排自己的永續行事曆，參與淨灘、馬拉松，都可以累積永續積分。除了年度排行榜前十名，可以獲得國內外永續旅行的獎勵，每季還會有驚喜抽獎活動，今年第一季抽獎在4/28，有機會獲得車好眠車用床墊、家事液態皂，以及限量手做低碳水泥車用擴香。EARTH HELPER減碳永續行動也設計了七個勳章級別，鼓勵電動車主不斷晉級，電動車主在手機上獲得電子勳章，未來可優先有機會參加NHOA.TCC舉辦的秘境車露。詳情可上EARTH HELPER活動網頁: https://reurl.cc/MRA1rL
台泥企業團充電網絡放眼國際，2023年台泥子公司NHOA 旗下專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co.，將在歐洲重要交通樞紐，建置215座100%綠電結合儲能充電站，總計今年可望新增2500站電動車快充站，邁向南歐最大充電網絡。在台灣，台泥儲能充電服務橫跨不同產業類別，預計2023年上半年將新增3個電動貨卡充電站，電動小客車充電站擴增至9個，新增站點包括南投雲品站、宜蘭蜡筆工廠站、台北君品站、花蓮光復糖廠站、台東糖廠站。台泥站站有亮點，北市府五個示範充電站中營運績效最好的是NHOA.TCC台北樂群站，每月充電度數一站抵四站。東部最受歡迎的台泥DAKA充電站，在今年春節期間，日間使用率高達90%，台泥在DAKA打造的24K Green純綠電充電樁，也是每天都有往返東部的電動車主使用，深獲好評。