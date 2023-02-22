▲ 內燃機真的迎來末日了嗎？關於 eFuel 你該知道的兩三事

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他的任務是駕駛著保時捷911在巨大風機的底座繞行1-2圈，讓現場等待的媒體記者及攝影師能捕捉一些新聞畫面。保時捷911不愧是911，儘管這種特殊的碳氫化合物燃料是透過風力從水及二氧化碳中擷取而來，但它可在不對車輛進行任何改裝下推動這輛來自祖文豪森最好的車款。
因此在車輛準備好之後，Steiner 自然地催動保時捷 911 的油門，順勢在風機後方展現精采的甩尾技巧，隨著引擎轉速的提升間接揚起了一些塵土，同時也締造了歷史新篇章，因為這是首次使用Haru Oni工廠所生產的eFuel進行的甩尾演出。
這歷史性的時刻代表著保時捷在麥哲倫海峽沿岸風力強勁的巴塔哥尼亞努力的成果，保時捷對於HIF（Highly Innovative Fuels）的大力投資，得以建造世界首座工業用 eFuel 工廠，以便從源頭生產潔淨燃料。
憑藉著深植於保時捷品牌 DNA 中的開拓精神，保時捷多年前便開始研究合成燃料，藉此讓內燃機引擎的運作能幾近碳中和。同時也呼應 Ferry Porsche 曾說過的一句經典名言：「我四處尋找卻遍尋不著我夢寐以求的跑車，所以決定親自打造一輛。」保時捷找不到想要的 eFuel，就決定投資超過 1 億美金，並以保時捷的專案管理能力與高性能引擎的豐富知識，促成HIF（Highly Innovative Fuels）推出eFuel。
這座eFuel工廠位於蓬塔阿雷納斯郊區，該地區能讓風機的最高效率達到德國風力最強地區的四倍。工廠製造eFuel的第一步是透過將水分解成氫和氧，之後將氧釋放至大氣之中，一位在智利的工程師形容這個過程如同「一顆進行光合作用的合成樹」，接著將氫與二氧化碳結合形成甲醇，最終經過其他化學過程將甲醇轉化為燃料。
即便如預期地將工業化規模生產的 eFuel 一路運回歐洲，運輸過程所產生的二氧化碳仍舊相當低，尤其是與燃料製造過程中與大氣的二氧化碳除去量相比。
雖然保時捷仍積極致力於電動車款的開發，並計畫在 2030 年的新車銷售佔比超過 80% 為純電動車款。但保時捷總是製造最高品質及最吸引人的車款，因此有許多過去所生產的保時捷車款至今仍在路上奔馳。而這座試驗工廠所生產的 eFuel 能讓這些汽車引擎未來持續上路奔馳，而不再需要燃燒化石燃料。
更重要的是，套一句Steiner所說的話：「不僅僅是保時捷，現今仍有超過13億輛使用內燃機引擎的汽車還在路上行駛。根據預測，儘管電動車已是未來趨勢，路上行駛的內燃機引擎汽車在未來15年內不會大幅將低。」除了汽車以外，開幕活動上還有許多關於航空及運輸業使用這種可再生燃料需求的討論。
保時捷智利的 Haru Oni 工廠目前每年所生產的13萬公升 eFuel都將先用於Porsche Mobil 1 Supercup賽事及全球的其他燈塔計畫（例如：保時捷體驗中心Porsche Experience Centre）。到了2026年預計將生產超過5,500萬公升燃料，短短兩年時間生產量便超過10倍以上。
Haru Oni 工廠是對抗氣候變遷充滿希望的象徵，是一個永續未來的指標。或許我們還能從中聽到保時捷美妙的引擎聲浪。