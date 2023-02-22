綠估南投補選已超出藍營預期 賴清德提感性訴求挺蔡培慧
南投立委補選將於3月4日投票，民進黨提名前行政院中部辦公室執行長蔡培慧出戰，盼能翻轉南投。民進黨主席、副總統賴清德今（22）日在中常會中表示，這場選舉打到現在，出乎國民黨原來的預料，希望大家在選舉倒數階段給予幫忙，用感性的方式提出「給南投一個機會」的訴求，搭配國民黨候選人、前南投縣長林明溱「代兒出征」議題漸發酵，民進黨要全力拚搏。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德表示，黨秘書長許立明提到，這場選舉打到現在，出乎國民黨原來的預料，本來他們認為靠著南投政黨結構，「桌頂拈柑」就會贏，沒想到林明溱個人問題最大。
反之，蔡培慧個人條件很好，期盼大家都去南投幫忙，或者是打電話給南投的朋友，在未來這個禮拜，用感性的方式提出多一個訴求，「就是給南投一個機會」。
賴清德表示，林明溱當立委時用兒子林儒彬當助理，安排兒子選議員，但沒有當選；當縣長安排兒子當縣黨部主委、安排兒子當縣長特別助理，要安排兒子選立委，所以，進駐南投的黨副秘書長黃建嘉說林明溱這次參選是為兒子出征，人家花木蘭是代父從軍，林明溱是為兒子出征，這個議題漸漸發酵。
賴清德表示，希望未來10天左右時間，全黨都給予幫忙，訴求給南投一個機會，不要讓少數人壟斷南投發展。南投近20年來發展是完全比不上屏東、雲林、嘉義縣，請大家來幫忙，選優秀人才，讓南投有一個機會。