小資也能在大飯店結婚！台北喜來登浪漫七夕訂4桌就開席

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黃道吉日得來不易，想訂星級飯店辦喜酒，又怕價位太貴，對許多小資新人負擔太大。台北喜來登大飯店從去年開始就不追求在雙情人節推出婚宴專案，乾脆在年中農曆七月「七夕」推出優惠，果然受到許多新人歡迎，今年也比照傳統推出舉辦。
台北喜來登今年為更顯誠意，彈性調整為最低4桌即可預定，每桌13999元起，讓憧憬小型婚禮的新人，在只有雙方至親好友的祝福下完婚，也是相當浪漫的選擇。不僅價格實惠，台北喜來登更拿出多項好禮送給新人們祝福，不僅可享受額外「餐前迎賓酒會」、「拍照主題背板」、「指定婚禮小物」等好禮三選一外，加價購婚企及主持人可享有總價10000元的婚禮週邊商品大禮包，包含由資深成家婚顧團隊精選的婚禮攝影、婚禮布置、到府禮俗引導等服務，助攻新人成婚不會手忙腳亂。
此外，桌席預訂若達10桌，每桌可享免費紅酒1瓶，並獲贈價值近2萬元的豪華客房住宿1晚，更幸福的是，隔天還可吃飯店高級雙人早餐；預訂達20桌則在往上加碼，享房型升等至價值近3萬元的卓越套房住宿，多重好康讓準新人只需輕鬆準備心情，迎接人生下一里程碑。
💗台北寒舍艾美酒店
寒舍旗下又一飯店推出七夕寵愛新人專案！於今年七夕（8/22）期間（活動8/16-9/14）推出「『艾』在七夕」超值婚宴專案，除了可以在信義區時尚高級飯店舉辦婚宴超有面子外，寒舍艾美同樣體貼小資新人，最低5桌即可下訂，每桌18800元起，訂席達指定桌數免費提供紅酒暢飲，再享迎賓雞尾酒會，以及加贈價值超過2萬元的新人祝福禮，專案內容可選擇豪華客房住宿一晚或是迎娶儀式服務。
席滿10桌優惠再加碼，加碼贈送迎賓雞尾酒會與好禮四選一，包括「婚禮團隊司儀服務」、「新人姓名舞台LOGO」、「豪華客房住宿一晚」以及「文定或迎娶儀式服務」，最高價值超過2萬元；另外，訂席達15桌以上還可享全場紅酒暢飲，以奢華好禮助攻新人完成婚禮夢。
另外，憧憬戶外花園婚禮的新人也可選擇以58800元加購方式，在寒舍艾美QUUBE舉辦難得的戶外婚禮派對，在藍天白雲的輝映下，新人彷彿就是童話故事主角迎向美好結局。除此之外，寒舍艾美也提供88,000元「QUUBE After Party」優惠專案，讓親朋好友在婚宴後能與新人分享更多的歡樂時光，一路嗨到晚上！
💗台北花園大酒店
想來趟浪漫歐風城堡蜜月假期，卻沒預算飛一趟歐洲？不如先來台北花園大酒店辦婚宴吧！即日起至12/31台北花園大酒店推出「婚宴滿額贈歐風城堡蜜月行」專案，其中起桌價18800元起，滿額達20萬，加贈瑞穗天合國際觀光酒店2天1夜的歐風城堡蜜月行（含早晚餐）；滿額達30萬，除歐風蜜月行外，還加贈價值7,000元起的「悅華莊雙人SPA」30分鐘身體按摩，以緩新人舉辦婚宴之辛勞。
除了送蜜月行外，台北花園大酒店另還有限定日期加碼優惠，於飯店指定日期滿10桌以上免費再加贈1桌；而小資新人則可選擇小資成家婚宴，限定日期每桌13,800元起，每桌賓客都能吃到以老母雞和金華火腿入菜的上湯魚翅佛跳牆、以紹興酒熬煮的招牌寧式東坡肉、牛肝菌與土雞慢火燉煮的牛肝菌燉全雞，包準讓賓客滿意，也讓新人雙方家庭極有面子！