黨內選舉傳言多 朱立倫引星雲法師的話：「不說是非」
國民黨2024年選舉紛擾多，除傳出有大局條款保障現任立委，阻擋議員參選，今日又傳出黨中央禰徵召新北市長侯友宜參選總統。黨主席朱立倫今（22）日在國民黨中常會上引用星雲法師生前的一段話，「不說是非，不聽是非，不傳是非，不怕是非」，這個「是非」就是謠言，就是不是事實的事情，希望大家同心協力，放下小我，以黨、以國、以全民為念，共同努力為民眾拚好日子，全黨團結一致。
記者余祥／台北報導
國民黨下午舉行中常會，朱立倫在致詞時特別提到，國民黨正團結所有同志拚南投縣立委補選，過程中絕不容許是非謠言，「不是事實的事情」影響國民黨的團結，國民黨不會拖，但也不要躁進。
朱立倫指出，有關2024年選舉，國民黨一步一腳印，讓縣市長、民代能好好為民眾爭取福利，好好為大家做事，感受到國民黨為民眾拚好日子的決心，同時，國民黨走對的路，不管對美、對日、對歐美其他國家及對大陸關係，親美、友日、和陸，一步一腳印在做。
針對南投縣立委補選，朱立倫提到，這場選戰，民進黨會動用全黨資源，動用一切媒體力量希望奪取這一席，過程當中，國民黨更要展現出團結。他拜託新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等縣市首長，在這次連假期間輪流一起到南投輔選，讓大家看到國民黨的決心。