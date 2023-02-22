高雄軟體園區試營運！經濟部推出全台第一個機器人外送員
經濟部技術處補助工業技術研究院打造全台第一個機器人外送員Cubot ONE，於今(22日)，在高雄軟體園區，與統一超商共同宣布，自3月1日起至12月31日，在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務。
記者黃守作／高雄報導
經濟部技術處專門委員張能凱表示，近年全球服務型機器人需求高速成長，其中物流機器人在整體銷售量占34%，預估到2027年全球物流機器人的市場產值可達到494億美元，由該處補助工業技術研究院開發的AMR無人智慧物流技術，於去(111)年在高雄大南方展中首度亮相後，經過半年的精進，打造出全台第一個機器人外送員Cubot ONE，並將於高軟園區展開試營運。
工業技術研究院副院長張培仁指出，Cubot ONE在技術上不但能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄的電梯，而在服務上，則與foodomo APP實際串聯，一鍵下單就可外送到園區各樓層。
張培仁說，此次機器人外送員Cubot ONE的試營運，是經濟部繼無人船、無人機之後，為高雄亞灣5G AIOT創新應用落地再添一筆，期待此次計畫能為無人智慧物流，進行完善的試行，並且未來有機會進行拓展至不同面向，如智慧商店、智慧旅館、智慧餐廳等服務，為民眾帶來更多新的智慧生活的體驗。
張培仁並指出，AMR無人智慧物流技術，整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術及專利車體設計，打造全台第一個可以在室內、外自由穿梭移動的機器人外送員Cubot ONE，具備「精準領單」、「安全外送」、「跨樓送單」三大特色，能精準接收訂單、執行外送任務，安全避開行人或障礙物、跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送任務。