57歲郭富城「跳樓重摔」 《斷網》砸出巨響全場嚇傻
動作犯罪電影《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，集結香港三大影帝郭富城、任達華、林家棟聯同賴雅妍、譚耀文主演。精彩呈現虛實交錯的網絡世界，就連飛車爆破也全來真的，甚至驚動消防隊到場待命！影帝們為《斷網》賣命演出，57歲的郭富城危險鏡頭親上陣，摔出巨響仍揉揉大腿笑喊沒事，林家棟則是腫著臉也負傷開工。
記者黃雅琪/綜合報導
除了運用大量特效鏡頭，為了保留港產片味道，《斷網》也安排不少驚險動作，監製鄭保瑞表示一場飛車撞車的重頭戲，為求場面逼真而堅持真的點火來燒，現場火勢猛烈，劇組趕忙請消防隊到場，鄭保瑞回憶：「我回頭看時也嚇到，急忙叫消防車來救火。」沒想到原來這場車戲還沒拍完，當場急忙向導演道歉：「sorry！我幫你拍一個鏡頭，怎麼知道就燒掉了一台車！」
值得一提的是，影帝郭富城為了效果，多半都親自上陣演出《斷網》中的危險鏡頭，尤其一場翻越欄杆飛身向下的戲，他由二樓一跳重重摔落，發出咚一聲巨響，全場瞬間嚇傻，但他依舊擠出笑臉揉揉大腿直呼沒事：「我覺得出來的效果是好的，所以覺得是值得的。」導演黃慶勳也補充，我們有責任保護演員安全，所幸這次拍攝下來，各演員拍攝基本上沒受傷，唯獨城城在拍攝時時弄傷了手指甲。除了天王的敬業態度，這次過程中還有個意外插曲，某日凌晨接到林家棟於另一部電影拍攝中臉部受傷消息，為了不影響拍攝進度，林家棟第二天照常到現場開工。《斷網》將於3月10日在台上映