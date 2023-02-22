女星就愛霸氣男！想吻她「別問直接來」 台中男火辣示愛
嚴爵力捧新人陳華日前專程赴台中Legacy舉辦「我在往浪漫前進 陳華 x Sabrina 加場演唱會」，有趣的是，陳華追求者眾，這次在台中開唱，居然發生台中男現場對她熱情示愛。她也分享自己其實喜歡霸氣的男生，曖昧時也不用先問，可以直接吻她。
記者吳雨婕/綜合報導
陳華和Sabrina都是嚴爵旗下「鮪魚肚影音」藝人，在台中的演唱會上，師姐妹攜手合作，Sabrina一連演唱〈愛情不能買醉〉、〈好天氣壞心情〉、〈多巴胺〉、〈台北台中〉等8首歌曲，陳華則接力一連演唱〈無歡〉、〈WHY〉、〈月亮失約了〉、〈與你的99次電影〉、〈我們回不去了〉和〈借過〉等10首歌曲，全場一起大合唱，變身超大型KTV總統包廂。
外型清新、甜美的陳華，說自己其實是「霸道總裁」，跟一般同性比較來，個性較為直爽，對於感情她也喜歡對她霸道的男生，暢銷歌〈想和你看五月的晚霞〉，就是在描述她青春期時曾戀上的一個霸氣金牛座男生。她在後台梳化時，和師妹Sabrina談心聊感情觀，笑說自己較愛霸氣的男生，「這樣才能讓霸道的我，感受到小鳥依人！」陳華也笑說，如果曖昧時對方也不用先問過，單刀直入把她拉過去一吻會覺得對方更迷人，讓Sabrina一聽也小鹿亂撞，誇師姐真的很猛！至於台中男粉呼喊要斷她墾丁路，直接留在台中就好，陳華也說對方很有種，「滿欣賞的！」