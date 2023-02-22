俄廣播主持人曝「滅台計畫」 趙怡翔：俄羅斯的蔡正元
前立委蔡正元昨日於臉書上透露，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森提到，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，美國總統拜登竟回答「等你看到『毀滅台灣』的計劃就知道」。對此民進黨議員趙怡翔今（22）日說，該主持人親中親俄立場非常偏頗，幾乎每日廣播假訊息，認為他就是俄羅斯的蔡正元，但如此粗糙的假訊息也能被炒大，看了真為台灣民主憂心。
記者陳威叡／台北報導
對於蔡正元稱美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森提及「滅台計劃」。趙怡翔說，所謂「滅台計畫」，瞭解情勢的人都知道，這是不可能的事，但今天許多藍營人士竟然還當真，配合認知作戰到處去分享。
趙怡翔說，嘉蘭尼克森不是一位單純的主持人，更不是什麼權威人士，而是俄羅斯國家廣播電台Sputnik News的主持人，親俄親中的立場非常偏頗，這些立場能在他過去文章所見。此外其每日廣播假訊息，光在今天就說北約要「顛覆匈牙利政府」，昨天更提到北約已對德國發動攻擊每日都有所謂「新的爆料」。
趙怡翔表示，其實國際媒體，無論在美國、歐洲或其他地方，沒有人會把他當成可靠消息來源，更不可能會幫忙散播他的謠言。反觀只有在台灣，在某一些特定人士的操作之下，如此粗糙的假訊息能被炒大，還竟然有人相信、並以此來影響國內士氣，說實在該主持人就是俄羅斯的蔡正元，但如此粗糙的假訊息也能被炒大，看了真為台灣民主憂心。