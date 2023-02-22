「滅台計畫」源自俄媒 林俊憲諷藍：中國給的素材不夠？
前立委蔡正元昨日於臉書上透露，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森提到，美國總統拜登提及「毀滅台灣計劃」，引發外界熱議。對此民進黨立委林俊憲今（22）日表示，蔡正元企圖製造「疑美論」，不過事後被發現，其引用來源竟是俄羅斯官方旗下的衛星通訊社，質疑造謠造到拿俄羅斯報導，「是中國給你的素材不夠了嗎？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，俄羅斯媒體的可信度到底如何，舉個例子大家就知道，俄媒在美國宣布軍援烏克蘭海馬斯後沒幾天，馬上就宣布擊毀了6台發射車、600多枚火箭，可問題是海馬斯根本還沒運到烏克蘭，按照這些宣稱的戰果來算，俄羅斯還欠烏克蘭一堆戰車跟火箭炮。
林俊憲指出，就假訊息來說，中國確實還不夠看，俄羅斯才是真正的祖師爺。中國有不少外人看來啼笑皆非的假外電消息之所以會廣為流傳，追查後會發現源頭多半是俄羅斯，就連他們也是受害者，蔡正元拿這種只能騙騙牆內人的東西就想帶風向，「拜託也專業點好不好？」
林俊憲說，目前世界兩極化的趨勢隨著俄烏戰爭越來越明顯，平日與台灣無冤無仇的俄羅斯，只要能打擊烏克蘭、打擊自由世界的士氣，把台灣拖下水又算什麼，敵人的敵人就是朋友，反之亦然，對於這些來源的消息台灣要特別小心，「慎防這種『假外電』帶風向。」