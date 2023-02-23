限5天！7-11禮盒買1送1　全家虎爺存錢桶419元變199元

超商本周限定優惠更新！7-11明（24）日起至2月28日限時五天開跑，本周同樣分為兩張DM，5折商品共兩款，除了星太郎點心麵買3送3、葡萄王益菌王買1送1之外，還有高單商品加10元多一件更划算，首推原價129元的西班牙微氣泡葡萄酒、美國波波酒球，加10元多1件、約5.4折；以及乾麵王泡麵第2碗10元，單碗平均不到30元；泰迪夾心餅乾禮盒原價99元、任選第2件20元，平均每盒鐵盒餅乾不到60元。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至2月28日前，本周海報有21大項促銷商品，雖然只有兩款商品買1送1，Original可可協奏巧克力平均20元、蘇菲褲型衛生棉平均50元，但還是有許多亮點商品，包括統一肉燥麵碗裝平均18元、臺虎精釀長島冰啤平均74元、金色三麥草莓啤酒平均94元，以及原價419元的武德宮虎爺存錢桶，內含16包蒟蒻，破盤下殺至199元，4.7折比買一送一還便宜。
🟡萊爾富
本周9品優惠中，多達3成品項祭出對折價，且都很適合作為連假出遊備品，包括貝納頌極品大咖啡、海洋深層水、綜合蔬果汁皆買1送1；原價140元的舒立效潤喉糖，活動期間加10元可多1件，相當於現省130元。
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