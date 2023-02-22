台泥NHOA.TCC推EARTH HELPER減碳永續積分，最大獎義大利碳中和植林之旅

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台泥企業團在22日舉辦「台泥全方位低碳EV發布會」，宣布啟動2023 EARTH HELPER減碳永續行動，攜手雲朗觀光集團、馳諾瓦科技等八家指標企業與團體，串連Audi、Volvo等30個實體電動車充電站點，形成最大減碳網絡，鼓勵電動車主號召家人朋友，一起透過使用綠色載具充電減碳，或者日常生活節能、身體力行參與永續行動。年度減碳積分第一名者，可獲得最大榮耀，飛往雲朗集團義大利A.ROMA飯店，來一場碳中和植林之旅，排行榜第2-10名也可入住南投雲品飯店享受負碳住房一泊二食。即日起一個月內，電動車主只要邀請4位好友，成功加入【NHOA.TCC台泥儲能】LINE官方帳號，即可獲得100元充電金及永續積分10分，限量一千個名額。
本次的發布會，是台泥企業團第一場碳中和發布會，從活動宣傳物、場地能源管理到交通運輸所產生的碳排，都計算並向環保署申請碳抵換1公噸。身為EARTH HELPER永續倡議企業夥伴的Audi，也在台泥大樓前展示e-tron GT，這款電動車從最源頭生產階段即融入永續概念，在生產過程中達到碳中和，契合EARTH HELPER永續愛地球的精神。
有興趣參加EARTH HELPER減碳永續行動積分的車主，可以趕快加入【NHOA.TCC台泥儲能】LINE官方帳號，填寫充電會員資料，未來到NHOA.TCC充電站，記得使用會員帳號啟用充電，才能積分；到Audi與Volvo充電站充電時，記得在插槍後15分鐘內，掃描充電樁上的EARTH HELPER積分QR code。NHOA.TCC LINE每月也會推出日常生活中，隨手可做的節能活動，讓電動車主及家人朋友可以輕鬆積分；在台泥儲能NHOA.TCC官網上，也可以看到一整年不同企業推出的永續行動，提供電動車主安排自己的永續行事曆，參與淨灘、馬拉松，都可以累積永續積分。除了年度排行榜前十名，可以獲得國內外永續旅行的獎勵，每季還會有驚喜抽獎活動，今年第一季抽獎在4/28，有機會獲得車好眠車用床墊、家事液態皂，以及限量手做低碳水泥車用擴香。EARTH HELPER減碳永續行動也設計了七個勳章級別，鼓勵電動車主不斷晉級，電動車主在手機上獲得電子勳章，未來可優先有機會參加NHOA.TCC舉辦的秘境車露。詳情可上EARTH HELPER活動網頁: https://reurl.cc/MRA1rL
台泥企業團充電網絡放眼國際，2023年台泥子公司NHOA 旗下專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co.，將在歐洲重要交通樞紐，建置215座100%綠電結合儲能充電站，總計今年可望新增2500站電動車快充站，邁向南歐最大充電網絡。在台灣，台泥儲能充電服務橫跨不同產業類別，預計2023年上半年將新增3個電動貨卡充電站，電動小客車充電站擴增至9個，新增站點包括南投雲品站、宜蘭蜡筆工廠站、台北君品站、花蓮光復糖廠站、台東糖廠站。台泥站站有亮點，北市府五個示範充電站中營運績效最好的是NHOA.TCC台北樂群站，每月充電度數一站抵四站。東部最受歡迎的台泥DAKA充電站，在今年春節期間，日間使用率高達90%，台泥在DAKA打造的24K Green純綠電充電樁，也是每天都有往返東部的電動車主使用，深獲好評。