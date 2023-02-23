7-11有「機器人外送員」送餐到辦公室 高軟園區3月先試
自主式移動機器人在餐廳送餐已經不稀奇，像是涮乃葉就有送餐機器人，顧客透過手機點肉盤，會由機器人端肉到桌邊，不過機器人現在還能走出戶外送到家！經濟部技術處補助工研院，打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，3月1日起將在高雄軟體園區的7-11門市試營運，園區的上班族將不用下樓外出，在辦公室用手機APP點餐，機器人外送員就會送餐到門口。
記者黃韻文/綜合報導
工研院打造出全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，並將於高軟園區展開為期一年的試營運。Cubot ONE在技術上，不但能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄電梯；在服務上則與foodomo APP串聯，消費者透過手機一鍵下單，就可外送到園區各樓層。
工研院副院長張培仁表示，Cubot ONE是全台第一個可以在室內、室外自由穿梭移動的機器人，在接收訂單後便執行外送任務，能安全避開行人或障礙物，跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送。
機器人外送員Cubot ONE自3月1日起至12月31日在高軟園區試營運，將做為無人外送示範據點，高軟園區國城大樓A、B、C棟的辦公人員，可透過手機使用foodomo APP訂購7-11軟科門市商品，並選擇由Cubot ONE外送，約10至15分鐘內可在指定地點領取訂購商品，節省出門排隊候餐的時間。