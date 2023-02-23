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水氣增加！3縣市防大雨　明起冷氣團南下「連假轉濕冷」

▲氣象局發布3縣市大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象局發布3縣市大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心／綜合報導

中央氣象局表示，今（23）天氣大致和今天類似，不過水氣稍微增加，並針對全台3縣市發布大雨特報，迎風面的東北部基隆市、新北市、宜蘭縣有局部大雨發生的機率，提醒山區請慎防坍方及落石；新竹以南地區則維持多雲到晴的天氣。

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在溫度方面，氣象局指出，西半部及宜蘭低溫14到16度，花東低溫18度左右，而北台灣因為雲量較多，高溫18到22度，其他地方回溫較明顯，高溫可以來到24至27度，南部內陸地區會再更高一些，中南部日夜溫差仍大，早出晚歸請適時增添衣物。

氣象局指出，明日會有強烈大陸冷氣團南下，下半天後北部天氣開始轉冷，週六、下週日(25日、26日)強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；雨區稍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一(27日)起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；下週一至下週三(3月1日)東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五冷空氣南下之前，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請多注意安全；週五、週六東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。（編輯：林莞茜）

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