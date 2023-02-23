遭爆分手郭雪芙！王子深夜發聲「與事實大相徑庭」不忍了
郭雪芙、王子（邱勝翊）兩人認識10年之久，2021年因拍攝《山中森林》傳緋聞，昨（22）日被周刊爆料已分手，郭雪芙「換愛」蔡凡熙，兩人還一起遊日本。對此，郭雪芙昨日也發文澄清：「不要再幫我亂配對了！」而王子也轉發貼文以表認同，深夜更發文嘆：「不知道怎麼了」。
娛樂中心／綜合報導
郭雪芙昨日在IG發文澄清：「蔡弟就像隔壁的鄰居弟弟，王大哥就像前輩大家長，所以媒體大大們，不要再幫我亂配對了！」文末還附註「是不是異性朋友不行」、「我是宅女」、「不要得寸進尺」。
王子除了轉發該貼文到IG限時動態，也在臉書發文：「不知道怎麼了，兩次刊登出與事實大相徑庭的內容？不知是否真的是有心人士亂爆料？還是我哪裡得罪到了哥哥姐們？」他認為聳動的標題讓讀者誤以為如此，「之後再怎麼解釋人們也不太在意了。」最後，他也強調事實只在當事人心中，雖然事小沒太影響，但「被誤會被解還沒有做到完全在意」，語氣滿是無奈，不過今（23）早似乎已將此貼文刪除。
至於郭雪芙深陷「換愛」緋聞風波，她的經紀人昨日也回應：「其實沒有什麼特別要說的耶，就是大家真的都是朋友，相信應該每一個人多多少少都會有異性朋友吧」。（編輯：郭佩蓉）