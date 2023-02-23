老公合影林襄「手放這裡」太犯規！賈永婕怒：回台灣罰跪
48歲女星賈永婕和老公王兆杰（George）結婚20年，育有兩女一子，婚姻幸福美滿；活躍於社群媒體的她，昨（22）日在日本巧遇也在當地旅遊的「樂天女孩」林襄，兩人親密合影引熱議，而賈永婕老公也沒有放過此次與啦啦隊女神合影的機會，豈料卻被抓包「手放這」，讓賈永婕氣得直呼：「回台灣罰跪」。
娛樂中心／綜合報導
賈永婕昨日在臉書上傳與林襄的合照，兩人臉貼臉玩自拍，肌膚晶瑩剔透、吹彈可破，絲毫沒有一點瑕疵，完全看不出兩人相差23歲，宛如「好姐妹」，絕美合影讓網友大讚：「這裡太香了，都是女神」、「不同年代的女神，都是女神」、「彼此『襄永』，太美的畫面」，賈永婕也表示：「香香的日本滑雪中毒者。」並標記林襄帳號。
賈永婕後來又曬出老公與林襄、雅涵（Kimi）和霖霖的合照，George除了對著鏡頭露出幸福燦笑，甚至還雙手交叉和林襄、霖霖一起比愛心，讓賈永婕氣得直呼：「王董我說拍照可以，誰准你比愛心的，還給我心心相聯到天邊？」開玩笑在文末表示：「回台灣罰跪」。
接著，她又曬出「超嗨加碼影片」，只見林襄和雅涵脫下鞋子站在椅子上，跟著音樂跳起應援舞，現場就像真實棒球場邊一樣，林襄還不忘叫大家：「跳起來！」使氣氛來到最高潮、全場嗨翻，眾人紛紛拿起手機錄影並歡呼，讓賈永婕笑喊：「我們滑雪的行程實在太誇張了」。（編輯：郭佩蓉）