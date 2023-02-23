苓雅警槓上開花查獲空氣槍犯嫌 又查緝各級毒品900餘克
高市警局苓雅分局日前接獲線報傅姓主嫌擁槍自重，經苓雅警偕同屏東縣警局屏東分局持續跟監、待時機成熟，以強勢攻堅方式，當場查獲第二級毒品安非他命、第三級毒品卡西酮、愷他命等贓證物，並帶回王男等人。全案調查後，依毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。另警方在現場也當場查獲3把空氣長槍經初步檢測後未具有殺傷力。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，該案結合屏東縣警局屏東分局持續跟監、埋伏、蒐證，取得傅嫌持有槍枝事證後，立即報請屏東地檢署偵辦。向屏東地院聲請搜索票獲准，結合高雄市警局特勤中隊與屏東分局共同於112年2月21日14時許在屏東縣萬丹鄉民宅強勢攻堅，逮捕犯嫌傅男、范男等人到案。
另現場也查獲第二級毒品安非他命、第三級毒品卡西酮、愷他命、現金新臺幣58,600元及查扣電子磅秤、點鈔機與手機等贓證物，並帶回王男、林女及張女等人，全案調查後，依毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
苓雅分局表示，警方維護治安沒有空窗期，將全力展現打擊犯罪之決心，讓市民生活更有保障，並呼籲民眾若發現可疑人事物，請立即與警方聯繫，共同為社會治安盡份心力，展現維護治安決心！
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