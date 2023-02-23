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炎亞綸「每天吃蛋論」讚爆！他開嗆：每天洗澡就不缺水？

▲國內雞蛋價格每台斤上漲2元至52元，甚至傳出缺蛋危機，在近日掀起討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.16）
▲國內雞蛋價格每台斤上漲2元至52元，甚至傳出缺蛋危機，在近日掀起討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.16）

編輯中心/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前在臉書發文，透露全台蛋荒現在還看不到盡頭，結果藝人炎亞綸則回應「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？」讓不少網友大讚。對此，媒體人朱凱翔則在臉書上狠酸「炎亞綸的發言水準堪憂」，再度掀起網友正反討論。

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郭台銘日前在臉書發文，表示過去一連幾天「全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點」，稱缺蛋危機目前還看不到盡頭，農委會主委陳吉仲甚至為此出面道歉。不過，對於郭台銘的說法，炎亞綸則是出面反駁表示「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？到底要吵蛋太貴，還是沒蛋？」引起網友大讚。

▲炎亞綸沒有即時發表地震文，事後竟然向粉絲道歉。（圖／翻攝炎亞綸FB）
▲炎亞綸對於郭台銘缺蛋的說法不苟同，留言「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？」（圖／翻攝炎亞綸FB）
然而，這樣的發文讓媒體人朱凱翔忍不住在粉專「不演了新聞台」發文酸嗆，「炎亞綸的發言水準堪憂」，還照樣照句表示「我每天開燈都會亮，台灣哪有缺電」、「我每天都有水洗澡，台灣哪有缺水」、「我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化」。

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▲媒體人朱凱翔在粉專批評炎亞綸的發言。（圖/翻攝不演了新聞台粉專）
貼文一出，網友戰成兩派表示「這次言論真的欠考慮了.....」、「超市的蛋就真的被買光啊」、「不缺蛋為何我需要跑3、4間超市才買得到」；不過也有不少人表示「但確實每天都吃得到蛋啊＝＝到底誰沒吃到啊」、「早餐店跟超商每天都有蛋啊？」、「真的一大堆蛋....早餐店都還有啊」、「到底誰沒有每天吃到蛋啊....」。

而對於台灣到底是不是缺蛋？農委會主委陳吉仲21日透過臉書發文致歉，表示從去年開始，各國都受到禽流感的影響，撲殺了上千萬隻的家禽，而台灣有74個案例場所，進而撲殺了103萬隻家禽，不過為了不讓國內種雞場斷援，去年底進口6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足，表示之前國內每天雞蛋供應數量在10到11萬箱左右（一箱200顆），在這3、4年的國內需求量增加至12萬箱，目前國內雞蛋供應量約11萬3千箱，將在調度以及防疫工作上持續努力，讓雞蛋供應量恢復水準。（編輯：張嘉哲）

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