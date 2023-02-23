旅館買春「叫到妻子」！人夫看正臉毒打她 2人結局糗翻
真是尷尬！大陸一名男子長年在外工作，獨留妻子在家鄉照顧小孩，每年都只有逢年過節的時候才會一家人團聚，然而今年過年返鄉的時候，男子因為慾火難耐，於是打電話叫小姐共度春宵，沒想到赴約的小姐竟然是自己的老婆，結局實在慘不忍睹！
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，陝西省西安市的張姓男子因為和沈姓女子結婚，因為小孩需要學費，張男長年都在外工作打拼，由妻子照料家中大小事，一家人團聚時間僅有春節以及暑假期間，然今年回家過年時，當時張男搭車返鄉到車站時已經是半夜，不想麻煩家裡人的狀況下，於是在車站附近找了旅館入宿。
然而張男準備就寢時，卻發現門縫被塞了一張卡片，上頭印製電話還有美女的圖片，於是夜半慾火難耐的他便撥通了電話，然而小姐進門之後正脫下外套，結果看了一眼張男之後就想要快速逃離現場，張男見狀立刻攔截小姐，小姐卻詭異的一直迴避，甚至低頭不願正臉看他一眼。
張男覺得奇怪，逼小姐看他，沒想到真相超傻眼，原來這位小姐就是自己的妻子，讓張男氣到理智線斷裂，把妻子壓在地上毒打一頓，隨後伴隨妻子尖叫聲，附近住客與旅館工作人員趕緊報警，最後將2人都帶回警察局，了解事情真相後，對張男處以8天行政拘留、罰款400元（約新台幣1,770元），沈女則是3天行政拘留、罰款200元（約新台幣885元），尷尬鬧劇才結束。（編輯：張嘉哲）