學測5標、級分人數揭曉　數B、自然、社會滿級分人數腰斬

我是廣告 請繼續往下閱讀
新課綱希望學生適性發展、降低考科，才會有選考機制，但今年6科全選人數占39.79%仍高，選考5科者占27.84%，其中以選考「國英數A數B社」組合最多，選考4科者占28.57%，其中以選考「國英數B社」組合最多。
周兆民說，108課綱上路起，可以發現平均選考科目數有降低，今年選考4科以上者共占96.19%較去年略減0.87%，但學測屬自由選考，考生要選擇哪些科目，無法做限制。
今年各科5標成績，國文依序為13、12、11、9、8級分；英文為13、11、8、5、4級分；數A為11、9、7、5、4級分；數B為12、10、7、4、3級分；社會為12、11、9、8、6級分；自然是13、11、9、6、5級分。數A頂標較去年提升1級分，數B、社會、自然則下降1級分。
各科級分人數分布顯示，國文考生較多分布在9至13級分之間；英文分布相對平均，3至13級分的人數百分比都在5%~10%之間；數A考生則是5至8級分人數最多；數B考生成績分布也相對平均，3至11級分的人數百分比介於7.48%~10%間；社會考生成績則是8至12級分較多；自然考生則以9至11級分較多。
周兆民說，數A滿級分比例較去年增加，修正過命題審題後，峰值從去年4級分提高到6級分，但各級分人數分布仍不夠平均，會持續精進考題。數B考題穩定度比去年好，11級分以上人數較去年少；社會10級分以上人數較去年少、峰值也較去年低；自然也是11級分以上人數較去年少。
以滿級分人數來看，今年數B為1736人、社會1713人、自然1544人，較去年3008人、2510人、3012人，約少了一半。
周兆民分析，主要是考題有調整，很多學生會跨考數A、數B，但今年數B題型對選修數B者較友善，很多題目都是數B範圍，而非數A也有的範圍，像單點透視法在數A完全沒有；自然科去年被說太簡單，今年則調整難度，滿級分為13級分，也是大考中心希望的標的分數；社會主要在繪圖題，從去年1題增至今年3題，考生精熟度不高，大考中心會再作後續研議，看如何調整，並利用3至5年時間，把新課綱精神完全落實，在素養評量層次上會逐年調整。