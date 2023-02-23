壽司郎「時不知鮭」上桌！藏壽司3貫80元 鮭魚控暴動了
最受台灣民眾熱愛的迴轉壽司，非鮭魚莫屬！壽司郎全新菜色期間限定登場，在台搶先販售日本產鮭魚極品「時不知鮭」，飽含油脂的肥嫩魚肉鹽漬後再炙燒魚皮至微焦，香氣超誘人；這次還大手筆加碼抽獎150公分「超巨鮪魚小萌獺」絨毛娃娃。藏壽司則開跑「名鮭盛世祭」，包括「豪華三鮮」、「魚卵贅澤三貫軍艦」通通都是3貫80元的划算美味，還有浮誇「鮭魚肚贅澤海鮮塔」來寵客。鮭魚控們還不快衝一波！
記者蕭涵云/綜合報導
被饕客譽為鮭魚中的極品，日本「時不知鮭」泛指不知道時間的鮭魚，通常鮭魚的習性是在秋天時迴游，但「時不知鮭」則是走錯路在春天時迴游。天然野生鮭才有的肥嫩魚肉、飽含豐富油脂，還有堪稱媲美黑鮪魚一說。台灣壽司郎即日起推出全新「海選新星」期間限定菜色，大推真正日本產的「炙燒鹽漬時不知鮭」，鹽漬後再炙燒魚皮至微焦，香氣超誘人；還有別稱「青背鮭魚」的阿拉斯加紅鮭「野生紅鮭魚卵海苔包」，滿足鮭魚控。以及選用野生鮪魚高級的中腹、天身部位的「野生鮪魚海苔包」，鎖住飽滿油脂的「喜相逢天婦羅」及「深海鮋魚天婦羅」等美味一起上桌。
「海選新星」全新菜色只在即日起至3/12限定販售，這次還大手筆加碼抽獎壽司郎原創 IP「萌抱壽司」，有機會把150公分的「超巨鮪魚小萌獺」絨毛娃娃帶回家。只要使用壽司郎 APP 預約抽號，集滿 12 點及 24 點分別可換得萌抱壽司的絨毛證件套及40公分絨毛娃娃。慶祝新菜單，特別加碼舉辦線上抽獎活動，只要完成指定任務，就有機會抽中「150cm 超巨大鮪魚小萌獺絨毛娃娃」，共預計抽出5位幸運兒可以抱著睡。
另外，藏壽司則開跑「名鮭盛世祭」，不只圈粉無數的「豪華三鮮」回歸！還有「魚卵贅澤三貫軍艦」，通通都是3貫80元必吃的划算美味；還有浮誇「鮭魚肚贅澤海鮮塔」，及特別的「雙味魚卵赤蝦」、「炙烤松露美乃滋扇貝」來寵客。與三麗鷗合作推出的「三麗鷗家族桌上型置物盒」，只要消費滿1,200元並按讚藏壽司Facebook或追蹤藏壽司官方Instagram，至櫃台時出示畫面即可兌換。全台限量15,000個，只送不賣。