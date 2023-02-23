弘光科大學生挑戰職業組蛋糕技藝競賽　奪佳績

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食科系講師程國恩指導大二學生參加蛋糕技藝競賽杏仁膏裝飾蛋糕項目。程國恩說，學生能在競爭激烈的學生組及跨組別直接挑戰職業組獲得佳績，非常優秀，從主題故事設計、色彩搭配及裝飾配件都花很多心思及挑戰自我，爭取最高榮譽。
在職業組，張妤佳以「精靈幻想曲」作品奪得亞軍，陳昱蓁作品「南瓜奇緣」獲季軍，謝湘荃作品「木偶奇遇記」得到佳作；在學生組，張毓菱以「新年開始，抬頭見喜！」作品奪得亞軍，馬來西亞籍學生李慧紋作品「浪漫花屋」、蔡靖雯作品「貓咪與麵包」皆獲得季軍。
張妤佳說，高中念興大附農時就對烘焙很有興趣，去年在TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽翻糖項目拿到銅牌，杏仁膏裝飾蛋糕在日本相當盛行，為了一圓圓代表台灣參加日本比賽的夢想，今年直接挑戰職業組，雖然未如願拿到冠軍，但能拿到亞軍，證明技藝有進步，會再接再厲繼續挑戰競賽。
「原本想做冰原風，考量全藍色調不容易勾起食慾，嘗試調整成用可愛精靈及動物搭配草綠色蛋糕，終於完成理想作品。」張妤佳指出，依照比賽規定翻糖可以用鐵絲支撐，杏仁膏不能用鐵絲支撐，材質又比較黏，捏製作品適時加玉米粉防黏，沾太多粉又會組合不起來，要做出細緻裝飾相當困難。
張毓菱作品「新年開始，抬頭見喜！」活潑生動，舞獅眉目細緻。她說，利用剪刀、鑷子刻劃舞獅眉目，製作時想利用斜度來呈現整體活潑感，要將舞獅、錢幣組合裝飾在鼓上角度最難掌握，因為太斜黏不住容易掉落。
蔡靖雯、李慧紋兩人在疫情期間遠渡重洋來台灣念海青班之後，更加篤定想要進一步學習烘焙專業，繼續留在台灣升學念食品科技系。首次參加台灣的全國賽得獎，馬上開心地跟遠在馬來西亞的家人通報這個好消息。
蔡靖雯說指出，她的中文程度不錯，覺得來台灣念書更有發展，用海青班畢展翻糖作品概念，花了2個月時間，練習調整成杏仁膏裝飾作品「貓咪與麵包」，下次參加比賽會更上手。李慧紋說，因為喜歡吃甜點，所以來台灣念海青班學烘焙，以「浪漫花屋」為主題是因為花象徵著勇氣、希望和祝福，而且花的捏塑需要花更多時間，因此費了一番功夫才克服黏度做出柔美的片片花瓣。