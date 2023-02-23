家居換季！IKEA床墊創低價「激省3500元」 HOLA限時3折
冬春交際，居家佈置也要跟著換季，IKEA每年都會檢視產品流程，持續改良有效率且可持續發展的方式，讓商品可以獲得比去年更低的價格，本次破百項商品再創低價。其中小資族最愛的低價好物，最便宜不到30元，包括隔熱手套、收納組；還有一口氣降最多的獨立筒彈簧床墊，現省超過3500元。同時，HOLA冬季出清限時至3/8號止，精選5000項商品降價清出，最低下殺3折。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA今年度的調價商品中，降價最多的為FILLAN雙人獨立筒彈簧床墊原價15,490元，特價11,900元，現省$3,590，高硬度力床墊配合面層內填天然物料，加上3公分厚的乳膠材質，能提供舒適支撐更有效釋放壓力，記憶泡棉緊貼身體曲線，獨立筒彈簧在夜裡轉換姿勢也不影響枕邊人。還有經典熱賣的EKTORP三人座沙發，原價15,900元，特價13,900元，現省2,000元，椅墊含高回彈泡棉，能提供舒適的支撐，讓你舒服窩著追劇一整天。
此外，IKEA相當熱門的銅板小物，也迎來一波降價潮，包括DOFTFUNKIA隔熱手套原價79元，特價59元2件裝，低價平均一件不到30元；還有FABLER餐具、TROFAST白色兒童收納盒，通通百元內就能帶回家。並且經典熱銷的RÅSHULT推車，能提供額外儲物空間，收納廚具、化妝品或文具用品都適合，滑輪設計讓你走到哪移到哪，搭配HÖGSMA砧板一起購買，即享合購價790元。
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