228連假吃5天！Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」
Mister Donut響應228連假，推出PEACE&LOVE甜蜜優惠，甜甜圈「任選10入299元」，平均一顆30元有找，自2/24～2/28期間連吃5天優惠！微熱山丘好吃又好玩的「山丘芭娜娜」食玩甜點，打造「杯緣子造型餅乾」，今年推出限定包裝與全新動物造型，有夠萌。
記者蕭涵云/台北報導
Mister Donut統一多拿滋適逢228連假，推出PEACE & LOVE甜蜜優惠活動，2/24(五)～2/28(二)連5天，任選10個甜甜圈優惠價299元；相當於甜甜圈「10入299元」，平均一顆30元有找。提醒大家，優惠活動限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品；不得與其他優惠併用；實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止；限當場一次領取，7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送外賣 及預訂服務不適用。
另外，台灣水果甜點品牌微熱山丘打造的食玩甜點「山丘芭娜娜」上市滿一週年，奶油香氣撲鼻的格子餅乾，搭配日治時期日本皇室御用的台灣南投山蕉，製成的香濃「山蕉可可脂內餡」，並以水刀切割工法設計出「杯緣子造型餅乾」，好吃又好玩、甚受歡迎，2023年今年推出限定精裝盒插畫包裝，滿週歲的小猴首次露臉，與全新動物造型的貓、狗、兔、鳥新朋友一齊慶生。將隨機收入盒中，有如「盲盒開箱」般的驚喜。慶祝上市滿週年，官方舉辦年度社群活動，號召粉絲分享自己如何慶祝有意義的週年日，將抽選出幸運得獎者，可獲贈全新2023限定版「山丘芭娜娜」。