缺蛋根本操作？PTT創世神爆內幕 網友加碼證據：早抓到
國內近期蛋價上漲之後，「缺蛋問題」突然浮上檯面，不僅有民眾表示跑好幾間超商買不到蛋，甚至包括超商沒茶葉蛋、麥當勞沒有蛋等等消息都竄出。然而這一切真的是真相還是又是被操作？對此，PTT「創世神」杜奕瑾22日表示，發現了208個PTT帳號有「周休四五」的協同行為，到哪都能看到缺蛋的新聞，當然會有人囤貨。而不少網友們也抓包了前陣子吵很兇的新聞，完全是臉書空帳號到處轉發，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
杜奕瑾在臉書以「蛋的多重宇宙」為題發文，表示近日台灣人似乎活在平行宇宙，有人喊缺蛋，也有人天天都能吃到蛋，但近一步追查卻發現，PTT有208個帳號出現協同行為，他們從周六到周三都很活躍，周四、五相對安靜許多，到哪裡都可以看到前陣子「超商無蛋可賣」的新聞。這讓杜奕瑾笑說「新聞公關公司夾攻下我還買得到蛋也真厲害」並貼出這些帳號在過去都在炒作什麼。
貼文一出後，不少網友紛紛回應「這真的是超級匪夷所思...每天上超商的我看到這新聞真的嚇到不行」、「操作真的是操作，能相信的我也是醉了」、「故意散播缺蛋，會讓人恐慌多買蛋來囤積，其心可議」、「真的沒有必要這樣製造社會撕裂....有誰吃不到蛋的可以舉手嗎？」、「完全的考驗智慧....」、「真的從來缺的都不是蛋....」。
而也有網友加碼證據，表示當初「超商鍋內擺放紙條缺蛋」的貼文，是由一位臉書帳號除了大頭貼不是自己之外，還在各大臉書社團瘋狂轉發同樣一篇文章，以大同小異的文字敘述，接著進而社群轉發、媒體報導，不過業者也早已出面表示「此為店舖個案，目前蛋品供貨正常」，打臉該網友缺蛋的說法，也讓不少網友早發現端倪表示「早就知道是假帳號了，真的很無聊....」。（編輯：張嘉哲）