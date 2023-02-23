買不到菜！英國進口蔬果供應不足 超市推出「限購令」
台灣近來飽受雞蛋供應不足之苦，蛋價飆漲、買不到蛋，導致民眾怨聲載道。台灣缺蛋，英國則是缺蔬果。英國最大超市特易購（Tesco）昨（22）日宣布，受到南歐的西班牙、葡萄牙及北非蔬果歉收影響，導致進口供應吃緊，集團旗下的所有超市決定推出「限購令」，限制購買蕃茄、青椒等蔬果的數量。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據英國媒體報道，Tesco的限購的蔬果包括蕃茄、黃瓜、青椒，每人每種只能購入三個。德國超市Aldi的英國分公司也在22日推出「限購令」，理由同樣是稱是為了確保滿足顧客需求。
英國社群平台近來瘋傳多張超市內蔬果貨架空空如也的照片，其中又以蕃茄短缺的情況最為嚴重，偏偏蕃茄肉醬麵是當地相當普遍的家庭料理，一旦買不到蕃茄，對市井小民影響頗大。英國零售商協會（British Retail Consortium）指出，南歐及北非近期氣候惡劣導致農產品收成下滑，再加上渡輪班次取消，運送也受到影響，預計蔬菜供應不足的情況還會維持幾個星期。除了Tesco和Aldi，Asda及Morrisons也推出類似的蔬果限購令政策。
英國的冬天因為太過寒冷，約有90%的農作物在這個季節需靠進口，主要依賴摩洛哥和西班牙的供應；但在夏季則多能自給自足。