中美洲友邦FTA產品網全新改版　推展貿易好幫手

疫情爆發以來，各國紛紛進行邊境管制，進出口廠商多將行銷管道轉向數位平台，擴大商機。由中美洲經貿辦事處架設協助台灣及中美洲友邦進出口商拓展貿易的「中美洲自由貿易協定產品中心」網站，因應需求改版升級上線，提供更好的使用體驗、行動化功能與媒合服務，歡迎廠商多加利用開發新商機。
在全球網路化的趨勢下，中美洲經貿辦事處於2007年底推出「中美洲自由貿易協定產品中心」網站，提供中文、英文、西文三種語言版本的產品宣傳平台，透過網際網路的普及化，鼓勵台灣與中美洲友邦廠商上網登入產品資料，只需加入會員，即可免費享受刊登服務，並藉由平台的媒合洽談功能，快速建立買主與供應商的連結，進而促成實質的合作關係。
「中美洲自由貿易協定產品中心」網站目前擁有上千筆台灣與中美洲友邦廠商與產品資料，全新改版的網站除了優化操作介面，以及更便利的產品搜尋功能外，配合目前以行動裝置瀏覽網頁之趨勢，本網站也使用響應式設計（RWD），讓各界可以隨時隨地運用各種裝置平台瀏覽網站內容。同時將積極於各商展活動招募網站會員，以及定期投放關鍵字搜尋廣告，提升站內產品能見度，在全球強力曝光。
此外，新版網站也即時更新中美洲友邦經貿概況與消息，針對當地的潛力產業不定期推出專欄報導，並提供友邦洽簽經貿協定的關稅優惠資訊及最新關稅減免查詢，協助廠商隨時調整行銷策略，發掘潛在市場。
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