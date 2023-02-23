加拿大主廚客座！台北美福「龍蝦＋牛排」海陸新菜必吃
台北美福大飯店攜手加拿大駐台北貿易辦事處，邀請擁有加拿大原住民血統的Quentin Glabus主廚，客座彩匯自助餐廳，為Buffet增添「龍蝦＋牛排」一系列豐富海陸新菜，除了「可可&濃縮咖啡風味脆皮加拿大肋眼」、「加拿大魁北克法式牛肉餡餅」、「現做加拿大龍蝦海鮮湯」外，還有加拿大原住民風味特色菜與道地甜點上桌，午晚餐限定加拿大美食節開跑。
記者蕭涵云/綜合報導
台北美福大飯店推出加拿大美食節，引進楓紅國度產地直送的牛肉、新鮮水產及特色穀物等海陸食材，並由擁有加拿大原住民血統的Quentin Glabus主廚，客座彩匯自助餐廳，即日起午晚餐Buffet就能吃到道地加拿大料理。加拿大採用穀物飼養牛隻，產出風味獨特和口感鮮嫩的牛肉，依油花分布與肌肉色澤等，將牛肉等級分為Prime、AAA、AA、A四種分級。客座主廚Quentin Glabus，特別選用加拿大AAA級肉品製作「可可&濃縮咖啡風味脆皮加拿大肋眼」，將可可粉、咖啡粉撒在牛肉表層，先以200度高溫爐烤10分鐘使表皮酥脆後，再低溫80度烤3個小時以鎖住肉汁達七分熟，肉質細韌、香氣獨特，首推必吃。
另外費工的「加拿大魁北克法式牛肉餡餅」同樣採用加拿大AAA級帶筋且油脂豐富的牛腩製作，還有現做的 「加拿大龍蝦海鮮湯」、「加拿大龍蝦海鮮巧達濃湯」，原住民風味特色菜的「加拿大魁北克式培根豌豆湯」，呼應當地居民將玉米、豆類及南瓜種在一起的傳統而命名的「三姊妹沙拉」，帶有楓糖香味的「加拿大魁北克楓糖火烤雞肉／烤紅蘿蔔」都值得一吃。還有飄散楓糖香氣的「加拿大納奈莫條」、「加拿大楓糖塔」與「加拿大薩省風味亞麻籽南瓜塔」可品嚐。
由義籍西餐總主廚Massimo Picci坐鎮的GMT義大利餐廳，也順勢推出晚餐限定的「義品楓宴」套餐寵饕客，選用加拿大肋眼牛肉打造「香煎加拿大肋眼牛排佐季節時蔬／辣根牛肉汁」為主菜，將含有豐富油脂的牛排，兩面香煎至五分熟，推薦可先品嚐原味肉香，再搭配香濃肉汁與辣根製成的風味醬汁一起吃。搭配「加拿大龍蝦佐龍蝦高湯」、「菠菜起士麵糰佐干貝／煙燻起士」、「香料鮭魚麵餃佐香茅奶油醬／羽衣甘藍／鮭魚卵」及「藍莓派」。彩匯自助餐廳午晚餐限定每人1,600元起，GMT 義大利餐廳晚間套餐每人2,880元起。
另外，雲品國際君品Collection接手經營茹曦酒店Sunny Buffet後，逆勢操作菜色升級不加價，推出泰式紅咖哩螃蟹、老重慶麻辣串、蒙古烤肉等多道全新料理，搭配原有燒烤肋眼牛排、羅馬豬肉捲，現沖牛肉湯還升級為和牛肉片等經典美味，並在週一至週四中午，加碼供應每人一份奶油粉絲蒜香鮑魚，維持平日980元＋10%、假日1,180元＋10%；而且當月壽星還可享有兩人同行一人半價、四人同行一人免費，以此類推的優惠價格。