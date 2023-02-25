出國「保」平安！海外突發疾病險3家確診有賠、刷卡也送

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為降低業者理賠壓力，金管會去年同意產、壽險公會所提報的新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，基本架構均不給付法定傳染病，但業者可自行評估是否將法定傳染病列入賠付範圍。
根據金管會統計，已有15家產險公司及11家壽險公司開賣海外突發疾病醫療險，只是多數仍將法定傳染病列除外責任，即海外確診無法獲利得理，目前只有安達產險、台灣產險及旺旺友聯產險有將法定傳染病納入理賠。
其實，安達產險早在去年11月底就上架包含法定傳染病的海外突發疾病保單。據安達產險統計，近期申請海外突發疾病給付案件中，約90%與在國外確診新冠肺炎就醫有關，多以門診治療居多，賠付金額約數千元。
至於台灣產險則在今年初才新版的旅平險，當中可讓民眾選擇附加包含法定傳染病的海外突發疾病險，成為國內第2家銷售含法定傳染病給付的業者。而安達產險、台灣產險將法定傳染病納入承保範圍，均安排再保，以分攤風險。
至於旅行不便險部分，根據金管會統計，目前有14家產險銷售新版的不便險，當中排除法定傳染病與檢疫等相關賠償，其中僅有安達產險販售的不便險，包含法定傳染病與檢疫所導致行程延誤等理賠。
旺旺友聯產險考量近日疫情趨緩，國外旅遊熱度再現，國人仍有法定傳染病保障的需求，其海外突發疾病含「法定傳染病」商品也正式在2月23日在網投、線下同步開賣，若民眾出國不幸染上新冠肺炎、猴痘等法定傳染病，此保單都可理賠。
除了安達及台灣產險海外突發疾病險提供確診理賠保障之外，其實，刷特定卡別也可享有保障，像是萬事達卡的世界卡持卡人只要以世界卡全額支付公共運輸工具票價，並於海外旅遊行程開始前至指定活動網站完成旅遊保險登記，即享醫療費用(傷害與疾病)及緊急醫療運送各最高不超過新台幣319萬元保障，並有住院津貼每日新台幣3190元保障（最少3天，最多15天），若持卡人在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，則提供海外新冠診斷檢疫津貼每日新台幣3190元（最多14天），補助其與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用。
萬事達卡總經理陳懿文表示，由主要是觀察到目前市面上旅平險針對新冠肺炎的保障相對限縮，因此，萬事達卡洞見消費者需求，堅持為世界卡持卡人提供涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼的保險保障，更是目前市面上唯一提供可讓持卡人家屬自動享有保險保障的權益方案。其實，除世界卡持卡本人以外，持卡人之配偶與子女也享有50%限額保障。
為讓民眾出國旅遊無後顧之憂，兆豐銀行至今年3月底，只要刷兆豐雙幣鈦金卡支付團費或機票單筆滿2萬元，就送1年份「海外旅遊醫療險」及「免費機場接或送」，加上卡片本身提供的國外消費2.5%現金回饋無上限以及免費貴賓室等禮遇，保證讓民眾從出境到歸國，全程都能放心飛、大膽玩，免怕染疫滯留海外大失血。
其實，兆豐銀行也是目前全亞洲第一家同時將保障提供給世界卡、雙幣卡、公司商務卡、海悅國際聯名卡及Mega One卡的銀行，目的就是為了讓卡友出國能多一層保障，若真的在海外染疫，也能獲得新冠確診理賠，保障內容包括醫療費用及緊急醫療運送費用各最高319萬元、住院津貼及海外新冠診斷檢疫津貼每日各3190元，甚至連刷卡為配偶及子女購買機票或團費滿2萬元，也能有50%的補償，全家人都能享受保障。
此外，兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲也特別提醒民眾，想獲得信用卡旅平險保障，記得避開3大地雷，首先是「非固定班次或航班」的交通工具不會在保障範圍，如加班車、包車或包機；第二是使用電子支付的話要綁信用卡，若綁的是銀行帳戶，萬一發生事故就拿不到理賠金；第三則是信用卡附加功能的悠遊卡、一卡通等儲值感應進站，也不屬於信用卡交易，因此也不會在理賠範圍。