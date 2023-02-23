鳳梨「泰國極樂畫面」全流出！狂撒好幾萬小費 下場慘了
網紅鳳梨（吳泓逸）靠著直播走紅，時常與「秘書」女友歐菈公開放閃，憑獨特「台味風格」加上幽默搞笑的個性，深受大批粉絲喜愛。小倆口近日飛往泰國度假，期間他到當地「看秀」，被人妖們包圍、伸手「開摸」極樂畫面全被拍，他更自爆小費花了好幾萬元，結果被秘書女友狂罵，笑翻眾人。
娛樂中心／綜合報導
鳳梨昨（22）日在臉書發文，PO出多張看人妖秀的極樂照，只見他左擁右抱，美豔人妖們也緊緊貼著他，他更大方伸手摸人妖的「胸部」，臉上喜悅完全藏不住，看起來非常享受當下歡樂的氣氛。他也在文內表示：「剛剛去Tiffany看秀，出來的時候我朋友特別交待我小費給百鈔就好。」但人妖們全擠到他身邊，「他們摸到珠子問我那是什麼，我說那是傘蜥的一種，台灣傘蜥」。
鳳梨接著說，人妖們除了摸他，嘴上還一直講著Taiwan Superstar，讓他不自主地就把千鈔拿出來撒，「我朋友從廁所出來急忙跑來拉走我，問我幹嘛給千鈔，還給整疊？」原來是因為人妖們狂讚他是Taiwan Superstar，結果秒被朋友吐槽：「他們意思是你是Super盤子。」他也在留言處補充後續：「小費發好幾萬…整路一直被我秘書罵…五吿衰（有夠衰）…」。
貼文及照片一出，1.5萬人狂讚，網友紛紛笑說：「哈哈哈哈，鼠屬，你千萬別暈船喔」、「看你很爽喔」、「鼠薯看起來色色的」、「發一次小費等於他們1個月薪資，難得來的台灣盤子，當然被罵」、「幸福洋溢的鼠叔，看得出來很開心，真好」、「出門玩就是要當優質的盤子」、「都好美身材好讚，鼠屬好幸福」、「表情就是一切」、「您在嬌羞個什麼啦」、「辣個男神，你手手在做什麼」。（編輯：郭佩蓉）