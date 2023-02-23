北中南交通月票　王國材：預計7月上路

行政院會今（23）日通過疫後特別條例預算案，去年超徵稅收3800億元中，其中交通部編列274億元，交通部今日也於院會中報告「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」，其中外界關注的北中南交通月票，交通部長王國材表示，交通月票預計7月上路，若是好政策3年過後會延續下去。
記者陳威叡／台北報導
依照交通部規劃「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。
由於疫後特別與預算實施行期間，從公布日施行至2025年12月31日，僅3年時間，往後是否將持續補助。交通部長王國材表示，特別預算從今年到2025年，今年可以先做，交通月票目標為7月上路，至於若是好的政策，3年過後會延續下去，但會用何種補助方式，之後再來討論。