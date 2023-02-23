國民黨：民主奧步黨一日一造謠　讓南投乾淨選風大退步 

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第二、民進黨今天發布的抹黑文宣，指稱林明溱兩任縣長立委的薪水約兩千多萬，怎麼有可能買五千多萬房子，這些都是去年攻擊過、選民早就不買單的冷飯熱炒。民進黨沒講的是，其中第一棟房子是林縣長大兒子夫妻自己賺錢存錢二十幾年買的，也有房貸，而另外第二間房子則有1,500萬的房貸，民進黨怎麼都不敢提呢？如此操作，是在侮辱南投人的智商嗎？請勿繼續如此造謠抹黑，降低貴黨自己的公信力，真的變成「民主奧步黨」、「民主奧步黨」。
第三、民進黨聲稱林明溱5年去中國大陸84次，但其實這個次數是從104-109年包括縣長與縣府各局處的出訪以及民間邀請，真正由縣府自己去的行程5年僅有14次，有資料為證。而且去大陸都是為了解決民生經貿問題，務實外銷南投農產品，反觀民進黨無能解決實際問題，只會抹紅抹黑，難道民進黨的「務實台獨」能夠幫助農民外銷農產品？請問蔡培慧，每天找民進黨高官來輔選到底對南投人有何幫助？為何要抹黑這麼多年在地深耕、推動務實經貿幫助農民的林明溱？
第四、針對地方有耳語傳出林明溱要在竹山蓋垃圾場，林家興今特別播放林明溱親自錄影的澄清影片，表達這件事已經多次澄清過，他絕對不會這樣做，不僅許淑華縣長會對外尋求協助處理垃圾，他當選立委之後也會透過他的關係，向其他縣市適當地點爭取處理南投縣的垃圾。
第五、昨晚開始接到支持者反映有「假民調真抹黑」的情況，實際上去年許淑華選縣長時也發生過，此次故技重施，特地打電話針對20-40歲特定族群提出針對林明溱的抹黑問題，民眾反問為什麼不問蔡培慧的擋疫苗、進萊豬爭議，對方語塞後便掛掉電話。
林家興強調，目前已掌握電話錄音擋，將適時公布，呼籲有心人士不要再用這種方式操作民調、操弄選舉，民進黨說好的民主深化，不應該變成「民主奧步」，不要再繼續玷污南投的乾淨選風。