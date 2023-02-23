酷航復飛中國城市　6月底每週赴中上看57班次

自2022年全球放寬旅遊限制以來，酷航已恢復疫情前大部分的航線，也增加了航班頻率，以確保符合旅客的需求，並推出濟州島、龍目島、望加錫、美里和日惹等新航點來擴大其飛行網路。
酷航表示，從現在開始至冬季班表結束，酷航將逐步增加其冬季班表飛往中國大陸的航班數，從每週14班增加至每週26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州。
此恢復速度亦將持續反映在酷航3月26日至10月28日的夏季班表上。2023年4月，酷航將恢復飛往海口、寧波和西安的航班，至2023年4月底，酷航每週往返中國大陸的航班總數將達到42班。
隨著2023年5月南寧和瀋陽的航班恢復，酷航將於2023年6月底增加每週飛往中國大陸的航班數至57班，敬請旅客期待。
此外，正值旅客計畫夏季出遊的時間點，酷航也將增加旅客最愛的夏季旅遊熱門目的地航班；飛往雅典的航班將從每週2班增加到4班；飛往伯斯的航班將從每週10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每週3班增加到4班；而鄰近新加坡的地區，蘭卡威的航班將從每週4班增加到7班，美娜多的航班將從每週3班增加到4班。
為優化資源及其他營運考量，酷航也進行一些航班調整，例如7月17日之後，飛往黃金海岸之航班將暫停，酷航會通知已預訂其航班之旅客，進行後續處理。
而與寶可夢公司合作的飛翔皮卡丘計畫，持續受到寶可夢粉絲和尋求獨特空中體驗旅客的歡迎。2023年2月，皮卡丘彩繪機正式飛往曼谷；2023年3月則將飛往台灣，並提供旅客8班定期航班，而皮卡丘彩繪機也將在4月提供6班定期航班給台灣旅客選擇。關於更多皮卡丘彩繪機的班機時間資訊，請參考酷航官網。
酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，酷航一直期待著往返中國大陸航班的復航，我們計畫擴大營運規模，以滿足其龐大的市場需求。我們也將增加前往其他熱門夏季旅遊目的地的班次，滿足乘客想透過旅遊，與所愛之人一同探索新的文化並創造新的體驗來拉近彼此的距離。今年，我們期望繼續透過提供乘客安全和順利的空中旅程、優質的服務、獨特的產品和體驗，並以實惠的票價來重新定義「高CP值旅遊」的意義。
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