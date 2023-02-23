男星剛被爆戀上天后！當小王黑歷史曝 遭揭不倫已婚女星
「老菸槍雙人組」由安德魯（Andrew Taggart）、艾力克斯（Alex Pall）組成，因為一曲〈Closer〉爆紅。其中安德魯日前被爆出緋聞，對象是「新世代天后」賽琳娜（Selena Gomez），沒想到近來他遭抖當小王黑歷史，介入29歲女歌手凱爾茜（Kelsea Ballerini）的婚姻。
記者吳雨婕/綜合報導
凱爾茜與同樣是歌手且身兼作曲家的摩根（Morgan Evans）於2017年結婚，沒想到卻在去年離婚，婚姻僅維持了5年，摩根哀傷不已，在近日終於忍受不了，選擇在社群媒體上發文承認離婚，並提到：「看到這個人，我真的很傷心，我把我生命中大部分的時間、完整的愛都花在她身上。」他無奈透露，他不是會公開說這些事情的人，「但如果這是她需要的，我希望能有所幫助，不要對凱爾茜太苛薄，也不要互相殘殺，生命太短暫了。」似乎對於離婚一事，怨念頗深且措手不及。
據《Page 6》報導，有知情人士透露，其實兩人會離婚的主因，是凱爾茜在2019年8月的「Lollapalooza」音樂節上，與安德魯大談不倫戀，而此前，他們於2018年時合作過歌曲〈This Feeling〉，對於婚外情，她從來沒有告知或對摩根解釋，直到去年夏天對摩根以「無法調解的分歧」為理由提出離婚。