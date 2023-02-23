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酷航「皮卡丘機彩繪機」3月來台　8航班直飛東京、首爾

▲酷航皮卡丘彩繪機也宣布即將登台！今年3月將飛往台灣，並提供8班定期航班，而4月則將提供6班定期航班給台灣旅客選擇，屆時台灣旅客可選擇飛往新加坡、東京、首爾。（圖／酷航提供）
▲酷航皮卡丘彩繪機也宣布即將登台！今年3月將飛往台灣，並提供8班定期航班，而4月則將提供6班定期航班給台灣旅客選擇，屆時台灣旅客可選擇飛往新加坡、東京、首爾。（圖／酷航提供）

記者汪睿琦/綜合報導

瘋迷全球的超強IP「寶可夢」擁有大票死忠粉絲，現在皮卡丘與夥伴們的可愛模樣又要登上飛機機身了。繼華航推出皮卡丘彩繪機後，酷航皮卡丘彩繪機也宣布即將登台！酷航表示，2月皮卡丘彩繪機正式飛往曼谷後，今年3月將飛往台灣，並提供8班定期航班，4月起將提供6班定期航班給台灣旅客選擇，屆時台灣旅客可選擇飛往新加坡、東京、首爾等，快揪上各路寶可夢大師一起上空中抓寶去了！

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酷航與寶可夢公司合作「飛翔皮卡丘計畫」，激萌皮卡丘、可達鴨以及其他經典角色和數顆「神奇寶貝球」也被畫上機身，無論你是不是粉絲，在機場看到經典卡通彩繪飛機都會忍不住「哇」出聲。

繼2月推出飛往曼谷後大受旅客歡迎，酷航皮卡丘彩繪機今年3月將飛往台灣，提供8班定期航班，4月則提供6班定期航班給台灣旅客選擇。屆時旅客可選擇從新加坡直飛東京、首爾，或是以新加坡出發轉機到台北，再坐到東京或首爾，航班從3/6不定期起航，更多皮卡丘航班資訊可上官網掌握第一手資訊。

▲ 瘋迷全球的超強ip寶可夢近年屢和航空公司合作，這回登上酷航不僅推出彩繪機身，機上周邊產品更萌！（圖／酷航提供）
▲▼ 瘋迷全球的超強ip寶可夢近年屢和航空公司合作，這回登上酷航不僅推出彩繪機身，機上周邊產品更萌！（圖／酷航提供）
 
除了皮卡丘彩繪機，酷航也持續全面開發疫後新航點，其中隨著中國大陸漸漸開放，即日起至冬季班表結束（2023/3/25），將逐步增加其冬季班表飛往中國大陸的航班數，從每週14班增加到每週26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州。

夏季航班則從4月開始，酷航將於4月初恢復飛往海口（每週二、週四、週日）、寧波（每週二、週四、週六）和西安（去程每週二、週四、週日；回程每週一、週三、週五）的航班，5月南寧（每週一、週四、週六）和瀋陽（每週二、週四、週日）的航班恢復，職志2023年6月底有望每週飛往中國大陸的航班數達到57班，敬請旅客期待。

此外，夏季熱門航點也同步更新，飛往雅典的航班將從每週2班增加到4班；飛往伯斯的航班將從每週10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每週3班增加到4班；而鄰近新加坡的地區，蘭卡威的航班將從每週4班增加到7班，美娜多的航班將從每週3班增加到4班。

除了酷航超吸睛皮卡丘班機外，菲律賓皇家航空今天也特別宣布，搶先提供促銷給旅客卡位夏季海島度假，搭配即將到來的旅展推出「桃園飛往長灘島（卡提克蘭）」（每周三／五／日出發）含稅價5888元，數量有限，有計畫想去長灘島度假的民眾可要好好把握了！

▲ 菲律賓皇家航空今天也特別宣布，搭配即將到來的旅展推出「桃園飛往長灘島（卡提克蘭）」（每周三／五／日出發）含稅價5888元。（圖／金遠東國際旅行社提供）
▲ 菲律賓皇家航空今天也特別宣布，搭配即將到來的旅展推出「桃園飛往長灘島（卡提克蘭）」（每周三／五／日出發）含稅價5888元。（圖／金遠東國際旅行社提供）

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