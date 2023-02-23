酷航「皮卡丘機彩繪機」3月來台　8航班直飛東京、首爾

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繼2月推出飛往曼谷後大受旅客歡迎，酷航皮卡丘彩繪機今年3月將飛往台灣，提供8班定期航班，4月則提供6班定期航班給台灣旅客選擇。屆時旅客可選擇從新加坡直飛東京、首爾，或是以新加坡出發轉機到台北，再坐到東京或首爾，航班從3/6不定期起航，更多皮卡丘航班資訊可上官網掌握第一手資訊。
除了皮卡丘彩繪機，酷航也持續全面開發疫後新航點，其中隨著中國大陸漸漸開放，即日起至冬季班表結束（2023/3/25），將逐步增加其冬季班表飛往中國大陸的航班數，從每週14班增加到每週26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州。
夏季航班則從4月開始，酷航將於4月初恢復飛往海口（每週二、週四、週日）、寧波（每週二、週四、週六）和西安（去程每週二、週四、週日；回程每週一、週三、週五）的航班，5月南寧（每週一、週四、週六）和瀋陽（每週二、週四、週日）的航班恢復，職志2023年6月底有望每週飛往中國大陸的航班數達到57班，敬請旅客期待。
此外，夏季熱門航點也同步更新，飛往雅典的航班將從每週2班增加到4班；飛往伯斯的航班將從每週10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每週3班增加到4班；而鄰近新加坡的地區，蘭卡威的航班將從每週4班增加到7班，美娜多的航班將從每週3班增加到4班。
除了酷航超吸睛皮卡丘班機外，菲律賓皇家航空今天也特別宣布，搶先提供促銷給旅客卡位夏季海島度假，搭配即將到來的旅展推出「桃園飛往長灘島（卡提克蘭）」（每周三／五／日出發）含稅價5888元，數量有限，有計畫想去長灘島度假的民眾可要好好把握了！