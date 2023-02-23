阻70億詐騙產業　綠委組「打詐小組」拋10訴求

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郭國文表示，打詐可以分成兩個層面，第一是民眾面，也就是阻止被騙，第二是不法所得的流向，則是洗錢防制的部分，金融或類金融業在這兩個層面都扮演主要管到，所以針對銀行、匯兌、第三方支付、虛擬貨幣等具有金融性質產業的管理相當重要，也是除了警檢調系統外，阻詐的關鍵產業。
鍾佳濱指出，FB、IG等社群平台廣告刊登詐騙連結、遊戲點數淪為洗錢工具、個資外洩成詐騙誘餌，都是目前政府亟須解決的問題。因此呼籲政府應積極動起來，跨部會相互協助，共同打擊猖獗的詐騙集團。
黃世杰表示，過去在司法及法制委員會，曾針對詐欺犯罪金流向相關部會提出質詢，他認為遏阻詐欺犯罪，也應儘速從金融管理工具、個人資訊保護等源頭斷絕詐欺手段，更要加強維護被害人權益。
黃世杰舉例，金管會目前對於警示帳戶僅有24小時圈存時間，司法警察調查證據難以在短暫的期限內完成，時間過後金流便能迅速移轉、躲避追蹤，金管會及檢警調應研議如何補上漏洞，並針對有疑慮的特定金流進行回復，另強調即使新的會期在內政委員會，仍會與各個委員合作，共同監督詐騙犯罪。
張宏陸指出，依據統計從詐騙事實發生到被害人有意識知道被詐騙時起，平均經過47天，但詐騙集團1小時內可轉走3.5次金錢，凸顯各部會間如何優化情資分享程序很重要。而轉帳前的預防也需各部會互相配合，站在前線替人民把關。
湯蕙禎表示，近年來台灣詐騙犯罪猖獗，詐欺案數量更是居高不下，刑責過輕是原因之一，畢竟被抓只判5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，可以說是「偷的」比「罰的」多，認為將刑責提高且要加強追回被騙鄉親的財產，才能彰顯政府打擊詐騙集團的決心、以及誓言保護人民的溫暖。
而「打詐小組」的10大訴求，包括強化銀行防詐騙金流移轉、納管虛擬通貨並修正洗錢防制漏洞、加強地下匯兌的管理、提高詐騙刑責、高檢署成立打詐中心、加快金流追蹤與追討、強化數位平台廣告刊登的規範、加強第三方支付業者洗錢防制規範、強化遊戲點數規範與防範個資外洩。