俄烏周年／烽火中告別2022、迎2023　關鍵大事一次看

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2月
2月24日：俄羅斯從3方發起進攻。美國和歐盟宣布對俄羅斯的金融部門、技術進口和寡頭實施制裁，造成俄羅斯股市動盪、盧布暴跌。
2月28日：烏克蘭申請加入歐盟（EU）。
3月
3月1日：俄軍圍攻亞速海港城市馬立波（Mariupol）。
3月2日：歐盟將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT國際支付系統之外，並暫停俄媒Russia Today和Sputnik的廣播。
3月4日：俄軍占領了位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠。
3月10日：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）首次會談，未能取得進展。
3月13日：俄軍空襲烏克蘭與波蘭邊境的西部城市利沃夫（Lviv），造成35人死亡、134人受傷。
3月16日：烏克蘭指控俄羅斯空襲馬立波劇院（Mariupol Drama Theater），造成至少300人死亡 。
3月29日：烏軍阻止俄羅斯向基輔推進，克里姆林宮聲稱將大幅削減首都附近的軍事行動 。
4月
4月3日：俄羅斯軍隊撤出布查（Bucha）和基輔（Kyiv）周邊其他地區後，屠殺平民的戰爭罪證據開始浮現 。
4月8日：俄羅斯導彈擊中烏東克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站，造成至少52人死亡、100多人受傷 。
4月10日：俄羅斯任命有著「敘利亞屠夫」之稱的亞歷山大‧德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）為最高指揮官。
4月13日：拜登首次指責蒲亭在烏克蘭實施種族滅絕。
4月14日：烏克蘭以2枚海王星飛彈，擊沉俄羅斯黑海戰艦「莫斯科號」（Moskva）。
5月
5月4日：歐盟計劃6個月內禁止使用俄羅斯原油。
5月18日：芬蘭和瑞典遞交加入北約（NATO）的申請。
5月21日：俄羅斯占領馬立波，亞速（Azovstal）鋼鐵廠最後一批烏克蘭守軍投降。
6月
6月16日：德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與當時的義大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問基輔。
6月23日：歐盟正式授予烏克蘭候選國地位，烏克蘭漫長的入盟之路邁出關鍵一步 。
6月29日：北約領導人在馬德里舉行的峰會上，正式邀請瑞典和芬蘭加入軍事同盟。不過土耳其的條件是，這2國需履行引渡「恐怖分子」的承諾。
6月30日：烏克蘭奪回了黑海蛇島（Snake Island in the Black Sea）控制權。
7月
7月3日：烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）地區最後一個主要據點-利西昌斯克（Lysychansk）淪陷。
7月19日：烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡（Olena Zelenska）訪美，期望替國家爭取更大程度的支持。
7月22日：在土耳其和聯合國的調解下，俄烏就解封黑海港口達成協議，威脅全球糧食安全的僵局暫告段落。然而，俄羅斯也在同一天以飛彈襲擊敖德薩港（Odesa） 。
8月
8月9日：烏軍接連襲擊俄軍位於克里米亞的空軍基地、變電廠和彈藥庫。
8月20日：俄羅斯民族主義者杜金（Alexander Dugin）的女兒達莉亞·杜金娜（Darya Dugina）在莫斯科郊外的汽車爆炸中喪生，俄羅斯將此事歸咎於烏克蘭。
8月30日：烏克蘭開始進攻南部赫爾松地區，為秋季展開全面反攻鋪路，逐步迫使俄羅斯軍隊撤退。
9月
9月2日：七大工業國集團（G7）同意對俄羅斯石油設置價格上限。
9月14日 : 烏克蘭第一夫人歐蓮娜獲邀，出席歐盟國情咨文演說。
9月11日：烏克蘭在反攻中奪回了東北部哈爾科夫州（Kharkiv）大片土地。
9月21日：蒲亭下達局部動員令，俄羅斯出現離境潮以及零星抗議活動。
9月23日：俄羅斯開始所謂的「入俄公投」，準備吞併俄國占領的4個烏克蘭地區，即盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）
9月26日-29日：北溪天然氣管線（Nord Stream pipeline）爆炸。
9月30日：蒲亭正式簽署烏克蘭4個俄國占領區，成為俄羅斯一部分的文件，國際社會對此發表譴責。烏克蘭正式申請加入北約。
10月
10月8日：克里米亞大橋（Crimean Bridge，舊稱克赤大橋Kerch Strait Bridge）爆炸，蒲亭下令調查，俄國強硬派指控烏克蘭發起恐怖襲擊。
10月9日：蒲亭任命蘇洛維金（Sergey Surovikin）指揮整個烏克蘭行動。
10月10日：俄羅斯發起自戰爭以來最猛烈的導彈襲擊，目標為烏克蘭多地的能源和民用基礎設施，導致烏國大範圍停電限電。
11月
11月9日：俄羅斯命令其軍隊離開烏克蘭大城赫爾松，被認為是俄軍一大挫敗。
11月15日：1枚俄製導彈落在波蘭境內，導致2人死亡，當時一度被認為將加劇俄羅斯與北約國家的緊張，但北約和波蘭領導人皆表示，沒有跡象表明這是一起蓄意襲擊，從而緩和了局勢。
12月
12月22日：烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）閃電訪美，會晤美國總統拜登（Joe Biden），並於美國國會發表演說，要求提供坦克、戰機和更多資金，以擊退俄軍入侵。美國政府則宣布援烏18.5億美元，其中包括愛國者防空系統。
2023年:
1月
1月5日：美國表示將向烏克蘭提供數十輛布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley Infantry Fighting Vehicles） ，德國則提供貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）。
1月13日：俄羅斯聲稱占領了鹽礦小鎮蘇勒達（Soledar），雖然戰略價值有限，但是俄軍經歷數月挫折後取得的一次罕見勝利，並加緊奪取巴赫穆特（Bakhmut）的攻勢。
1月14日：英國宣布將提供烏克蘭挑戰者2（Challenger 2）主戰坦克。
1月17日: 烏克蘭第一夫人出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos Forum），呼籲全球持續抵制俄羅斯侵略行為
1月24日：澤倫斯基政府改組大換血。土耳其在抗議分子於斯德哥爾摩焚燒可蘭經後，排除了瑞典加入北約的可能性。
1月25日：美國宣布將援烏31輛M1艾布拉姆斯主戰坦克（M1 Abrams），德國則承諾提供豹2坦克（Leopard 2 A6）。
1月27日：美國認定俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner Group）為跨國犯罪組織。
2月
2月8日-9日：澤倫斯基前往倫敦、巴黎與布魯塞爾，敦促歐洲國家領導人提供更多軍援，並於歐洲議會發表演說。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）聲稱，不排除提供北約規格的戰機，以及長程飛彈。
2月20日：美國總統拜登閃電訪問烏克蘭首都基輔，宣布對俄祭出新制裁。
2月21日：俄國總統蒲亭發表國情咨文演說，宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」，並聲稱俄方已針對新的陸基戰略核武賦予戰鬥職務。