6台人輪流吃拉麵結局曝！老闆「沒生氣」：歡迎台灣客來

俄烏周年／烽火中告別2022、迎2023　關鍵大事一次看

▲在過去一年，烏克蘭面對俄羅斯入侵，展現其保家衛國的韌性，如何在看似沒有贏面的情況下堅持至今。（圖／美聯社／達志影像）
▲在過去一年，烏克蘭面對俄羅斯入侵，展現其保家衛國的韌性，如何在看似沒有贏面的情況下堅持至今。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022年2月24日，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布要在烏克蘭東部展開特別軍事行動（special military operation），烏克蘭多地砲聲四起，長達一年的俄烏戰爭拉開序幕，何時能完結仍是未知數。在過去一年，烏克蘭展現其保家衛國的韌性，如何在看似沒有贏面的情況下堅持至今，甚至展開反攻，奪回被俄軍占領的城邑；而國際社會也從原先的消極制裁，到提供鉅額軍援，以及為關鍵重型武器援助開綠燈。《NOWnews今日新聞》國際中心整理俄烏戰爭開打至今，關鍵戰役與事件，與讀者重溫這場戰事帶來的影響。

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▲俄烏戰事重要事件時間軸。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲俄烏戰事重要事件時間軸。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
2022年:

2月  

2月24日：俄羅斯從3方發起進攻。美國和歐盟宣布對俄羅斯的金融部門、技術進口和寡頭實施制裁，造成俄羅斯股市動盪、盧布暴跌。

2月28日：烏克蘭申請加入歐盟（EU）。 

▲烏克蘭總統澤倫斯基在俄國入侵後數日，正式簽署、遞交入歐盟申請。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）
▲烏克蘭總統澤倫斯基在俄國入侵後數日，正式簽署、遞交入歐盟申請。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）
3月  

3月1日：俄軍圍攻亞速海港城市馬立波（Mariupol）。

3月2日：歐盟將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT國際支付系統之外，並暫停俄媒Russia Today和Sputnik的廣播。 

3月4日：俄軍占領了位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠。

▲扎波羅熱核電廠被占，一度讓國際原子能總署相當擔心。（圖／美聯社／達志影像）
▲扎波羅熱核電廠被占，一度讓國際原子能總署相當擔心。（圖／美聯社／達志影像）
3月10日：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）首次會談，未能取得進展。 

3月13日：俄軍空襲烏克蘭與波蘭邊境的西部城市利沃夫（Lviv），造成35人死亡、134人受傷。

3月16日：烏克蘭指控俄羅斯空襲馬立波劇院（Mariupol Drama Theater），造成至少300人死亡 。

3月29日：烏軍阻止俄羅斯向基輔推進，克里姆林宮聲稱將大幅削減首都附近的軍事行動 。

▲馬立波在俄軍圍攻下滿目瘡夷。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬立波在俄軍圍攻下滿目瘡夷。（圖／美聯社／達志影像）
4月

4月3日：俄羅斯軍隊撤出布查（Bucha）和基輔（Kyiv）周邊其他地區後，屠殺平民的戰爭罪證據開始浮現 。

4月8日：俄羅斯導彈擊中烏東克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站，造成至少52人死亡、100多人受傷 。

4月10日：俄羅斯任命有著「敘利亞屠夫」之稱的亞歷山大‧德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）為最高指揮官。

4月13日：拜登首次指責蒲亭在烏克蘭實施種族滅絕。 

4月14日：烏克蘭以2枚海王星飛彈，擊沉俄羅斯黑海戰艦「莫斯科號」（Moskva）。

▲海王星飛彈為次音速反艦飛彈，本次以2枚飛彈擊傷莫斯科號巡洋艦令外界頗感意外。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）
▲烏軍以海王星飛彈擊傷莫斯科號巡洋艦令外界頗感意外。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）
5月 

5月4日：歐盟計劃6個月內禁止使用俄羅斯原油。

5月18日：芬蘭和瑞典遞交加入北約（NATO）的申請。

5月21日：俄羅斯占領馬立波，亞速（Azovstal）鋼鐵廠最後一批烏克蘭守軍投降。


6月 

6月16日：德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與當時的義大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問基輔。

6月23日：歐盟正式授予烏克蘭候選國地位，烏克蘭漫長的入盟之路邁出關鍵一步 。 

6月29日：北約領導人在馬德里舉行的峰會上，正式邀請瑞典和芬蘭加入軍事同盟。不過土耳其的條件是，這2國需履行引渡「恐怖分子」的承諾。

6月30日：烏克蘭奪回了黑海蛇島（Snake Island in the Black Sea）控制權。

▲俄烏戰爭激發芬蘭、瑞典的危機意識，並開始尋求加入北約。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭激發芬蘭、瑞典的危機意識，並開始尋求加入北約。（圖／美聯社／達志影像）
7月 

7月3日：烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）地區最後一個主要據點-利西昌斯克（Lysychansk）淪陷。

7月19日：烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡（Olena Zelenska）訪美，期望替國家爭取更大程度的支持。

7月22日：在土耳其和聯合國的調解下，俄烏就解封黑海港口達成協議，威脅全球糧食安全的僵局暫告段落。然而，俄羅斯也在同一天以飛彈襲擊敖德薩港（Odesa） 。

▲烏克蘭第一夫人「代夫出征」，遠赴美國尋求援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭第一夫人「代夫出征」，遠赴美國尋求援助。（圖／美聯社／達志影像）
8月

8月9日：烏軍接連襲擊俄軍位於克里米亞的空軍基地、變電廠和彈藥庫。

8月20日：俄羅斯民族主義者杜金（Alexander Dugin）的女兒達莉亞·杜金娜（Darya Dugina）在莫斯科郊外的汽車爆炸中喪生，俄羅斯將此事歸咎於烏克蘭。

8月30日：烏克蘭開始進攻南部赫爾松地區，為秋季展開全面反攻鋪路，逐步迫使俄羅斯軍隊撤退。 


9月

9月2日：七大工業國集團（G7）同意對俄羅斯石油設置價格上限。

9月14日 : 烏克蘭第一夫人歐蓮娜獲邀，出席歐盟國情咨文演說。

9月11日：烏克蘭在反攻中奪回了東北部哈爾科夫州（Kharkiv）大片土地。

9月21日：蒲亭下達局部動員令，俄羅斯出現離境潮以及零星抗議活動。 

9月23日：俄羅斯開始所謂的「入俄公投」，準備吞併俄國占領的4個烏克蘭地區，即盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）

9月26日-29日：北溪天然氣管線（Nord Stream pipeline）爆炸。 

9月30日：蒲亭正式簽署烏克蘭4個俄國占領區，成為俄羅斯一部分的文件，國際社會對此發表譴責。烏克蘭正式申請加入北約。  

▲蒲亭與親俄的烏克蘭分離主義地區領導人，「慶祝」公投成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭與親俄的烏克蘭分離主義地區領導人，「慶祝」公投成功。（圖／美聯社／達志影像）
10月 

10月8日：克里米亞大橋（Crimean Bridge，舊稱克赤大橋Kerch Strait Bridge）爆炸，蒲亭下令調查，俄國強硬派指控烏克蘭發起恐怖襲擊。

10月9日：蒲亭任命蘇洛維金（Sergey Surovikin）指揮整個烏克蘭行動。

10月10日：俄羅斯發起自戰爭以來最猛烈的導彈襲擊，目標為烏克蘭多地的能源和民用基礎設施，導致烏國大範圍停電限電。


11月

11月9日：俄羅斯命令其軍隊離開烏克蘭大城赫爾松，被認為是俄軍一大挫敗。

11月15日：1枚俄製導彈落在波蘭境內，導致2人死亡，當時一度被認為將加劇俄羅斯與北約國家的緊張，但北約和波蘭領導人皆表示，沒有跡象表明這是一起蓄意襲擊，從而緩和了局勢。


12月

12月22日：烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）閃電訪美，會晤美國總統拜登（Joe Biden），並於美國國會發表演說，要求提供坦克、戰機和更多資金，以擊退俄軍入侵。美國政府則宣布援烏18.5億美元，其中包括愛國者防空系統。

▲澤倫斯基閃電訪美，為戰爭開打後首次踏出國門。（圖／美聯社／達志影像）
▲澤倫斯基閃電訪美，為戰爭開打後首次踏出國門。（圖／美聯社／達志影像）
2023年:

1月

1月5日：美國表示將向烏克蘭提供數十輛布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley Infantry Fighting Vehicles） ，德國則提供貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）。

1月13日：俄羅斯聲稱占領了鹽礦小鎮蘇勒達（Soledar），雖然戰略價值有限，但是俄軍經歷數月挫折後取得的一次罕見勝利，並加緊奪取巴赫穆特（Bakhmut）的攻勢。

1月14日：英國宣布將提供烏克蘭挑戰者2（Challenger 2）主戰坦克。

1月17日: 烏克蘭第一夫人出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos Forum），呼籲全球持續抵制俄羅斯侵略行為

1月24日：澤倫斯基政府改組大換血。土耳其在抗議分子於斯德哥爾摩焚燒可蘭經後，排除了瑞典加入北約的可能性。

1月25日：美國宣布將援烏31輛M1艾布拉姆斯主戰坦克（M1 Abrams），德國則承諾提供豹2坦克（Leopard 2 A6）。

1月27日：美國認定俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner Group）為跨國犯罪組織。


2月

2月8日-9日：澤倫斯基前往倫敦、巴黎與布魯塞爾，敦促歐洲國家領導人提供更多軍援，並於歐洲議會發表演說。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）聲稱，不排除提供北約規格的戰機，以及長程飛彈。

2月20日：美國總統拜登閃電訪問烏克蘭首都基輔，宣布對俄祭出新制裁。

▲拜登出乎意料的親赴基輔，表達對烏克蘭的支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登出乎意料的親赴基輔，表達對烏克蘭的支持。（圖／美聯社／達志影像）
2月21日：俄國總統蒲亭發表國情咨文演說，宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」，並聲稱俄方已針對新的陸基戰略核武賦予戰鬥職務。

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