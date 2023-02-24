俄烏周年／勞民傷財為哪樁？戰爭如何改變全球思維與格局

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1.領導者容易誤判
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以為，烏克蘭無法進行頑強抵抗，即使抵抗也不堪一擊，但他高估了俄羅斯的軍事實力、低估了烏克蘭的堅韌以及歐洲尋找替代能源的能力。不過相對來說，西方聯盟也犯了錯，即低估戰爭發生的可能性、誇大了經濟制裁的效力，也低估了俄羅斯反對西方將烏克蘭納入的程度。這些導致在戰爭真正開始前，人們的視線和判斷力就被模糊。
2.國家間會聯合反擊侵略者
這是蒲亭忽視的另一個教訓，原本他可能以為烏克蘭會迅速垮台、北約也不會積極回應；然而，雖然外部支持不能完全確保烏克蘭獲勝，但這已經把蒲亭原先認為的「一碟小菜」變得曠日費時、充滿不確定性，無論戰爭最終如何結束，俄羅斯在未來都會變得更加虛弱。而其他國家之所以會聯合起來制衡侵略者，主要是擔心侵略者在嚐到甜頭後會做得更多，這在瑞典和芬蘭決定放棄長期中立、尋求加入北約一事上，尤為明顯。
3. 在和平真的到來前，遠遠談不上戰爭結束
在烏克蘭戰爭中，俄羅斯最初的進攻遭到挫敗，迅速推翻基輔政權的目標也落空了，然而，雖然已過了12個月，俄烏2國仍在戰場上廝殺，尋找新的方式向對方施壓，儘管經歷了幾次反轉，但雙方都還未能打出致命一擊。蒲亭錯誤地認為這場戰爭會速戰速決，但去年夏秋開始的烏軍反攻，也加強了基輔收復所有失地的希望，有些觀察家甚至開始設想莫斯科政權會如何垮台。
然而，值得注意的是，俄羅斯仍然是一個大國，人口和軍工業規模都遠勝烏克蘭，其領導人又將這場戰爭視為俄羅斯必須贏的「生存衝突」 ，而且自戰爭開始以來，俄國的武裝部隊也在持續改善，其對烏克蘭城市和基礎設施的襲擊，也造成了相當大的破壞。打消耗戰對烏克蘭來說並不算有利，外部支持可能使基輔能堅守陣地，但很難將俄羅斯趕出目前控制的所有領土，遑論還有潛在的核武威脅。
4. 戰爭讓極端分子更難妥協
戰爭賭注高昂，愛國主義和集體思維容易佔上風，強硬派的觀點更容易淹沒謹慎的聲音，讓妥協變得更加困難，即使雙方都沒有明確的致勝之路；這點不只是在說俄羅斯，也適用於烏克蘭。比如基輔的熱心支持者會呼籲，西方應不惜一切代價，幫助基輔解放所有被占領的領土，但延長戰爭也可能給烏克蘭帶來糟糕的後果，比如美國曾插足越南、伊拉克和阿富汗戰事多年，可當美國最終決定撤軍走人時，這些國家並沒有處於良好的狀態（雖然美國和北約軍隊還沒有實際參與到俄烏戰事），關於和平或停火，該考慮的是要如何盡可能符合各方利益，尤其是烏克蘭的利益。
5. 克制策略會降低戰爭的風險
蒲亭發動戰爭固然要負主要責任，但適當的外交克制戰略，也有可能減少戰爭發生的可能性。部分專家認為，如果美國和西方政策制定者，聽取了關於北約無限擴張的警告，而不是試圖將烏克蘭納入西方的安全和經濟機構，俄羅斯入侵的動機就會大大降低。不過這個說法有其漏洞，就是忽視了蒲亭的野心，無論北約和歐盟有無嘗試納入烏克蘭，他可能都有將其吞併、恢復往日帝國榮光的打算。
貳、蒲亭在侵烏戰爭犯了錯，但不是全部
哈佛大學教授沃爾特（Stephen M. Walt）認為，蒲亭固然誇大了俄軍實力、低估了烏克蘭保家衛國的決心、誤判了西方的團結及援助速度，但他並非無腦的發起戰爭，也不是沒做出過正確的判斷。這並不代表著蒲亭開戰是正確的決定，而是他的部分判斷，確實也有得到證實，如果外界不去審視這些，就等於也犯下低估對手、誤判局勢的錯誤。
1.蒲亭決定開戰時，應該就已預料到可能會被制裁，也有信心俄羅斯可以安然度過，國際對俄羅斯原物料的需求，仍足以維持其經濟發展，儘管GDP略有下降、長期後果也可能更嚴重，但蒲亭認為只靠制裁，很難在短期內決定戰爭結果的判斷是正確的。
2. 蒲亭判斷俄羅斯人可以承受高昂的代價，軍事挫折不至於讓他下台，即使戰爭不如預期快速，但他在最初的挫折後仍繼續前進，反映了他相信大多數俄羅斯人會同意他的決定，並鎮壓任何反對聲音。
3. 蒲亭明白其他國家仍會以自身利益為優先，他不會真的受到全球普遍譴責。歐洲、美國和其他部分國家，確實對俄羅斯實施明確制裁，但也有不少國家未跟進。最重要的是，蒲亭明白烏克蘭的命運對俄羅斯而言，比對西方更重要，就願意承擔的成本和風險來說，蒲亭似乎比烏克蘭的支持者們更具優勢，所以西方國家從一開始就拒絕派遣軍隊直接介入，而烏克蘭則需要一再將國家的命運與許多全球問題連接，因為美國和北約提供的援助越多，其聲譽越會與戰爭結果掛鉤，這就是為何澤倫斯基不斷要求更多、更深入的支持。
叁、俄烏戰爭與全球安全格局
俄國入侵烏克蘭一事，改變了過去幾十年，全球對於「現代不太可能發生另一場大規模地面戰爭」的想法，多國都對其軍事實力進行重新評估，不僅是為了軍援烏克蘭，更為了確保各國軍火庫中，有足以自保的武器。
對於世界而言，這場戰爭證明，大規模的常規戰爭，現在仍是有可能發生的，除了武器，這場戰爭還讓全球借鏡，如俄烏雙方做出哪些正確或錯誤的判斷，也撼動了烏克蘭鄰國乃至更遠國家的安全格局，我們對自己身處的世界如何組織、運作，了解的還不夠多。
此外，俄烏戰爭也證明了「線性思維」的謬誤，特別是認為俄羅斯作為更強大的一方，能輕易取得軍事勝利的假設。烏軍的精神、西方盟友的合作都是無法被量化的無形資產，並在戰場上發揮至關重要的作用。