李玟入院動手術！自揭「天生左腿缺陷」 憔悴模樣曝光
李玟日前在社群媒體上曬出照片，身體掛著引流袋，透露暴瘦狀況，還傳出婚變消息，讓外界擔心她的身心狀況，今（23）日稍早她於微博寫下長文，自揭天生左腿有缺陷，前陣子練習舞蹈讓舊傷復發，憔悴模樣跟著曝光。《NOWnews今日新聞》從知情人士獲悉，李玟是今天動手術，目前手術正在進行中。
記者吳雨婕/綜合報導
李玟在微博發文提到：「今天，我要面對我生命中最大的挑戰，也是我這一輩子最大的恐懼。我從來不怕任何困難，一切問題總是一個一個來解決。可是這一次我脆弱了，一直想逃避，可是現在真的避無可避了。」接著透露，她其實天生左腿有缺陷，2歲時送醫做手術，可手術沒有成功，出院後重新學走路，「這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」
李玟表示去年10月在練習舞蹈時，因為太拚了，傷及舊傷，「髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧。」也因為傷到舊患，所以得入院治療，但她仍堅強地表示：「我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息。希望你們可以等我回來。我也希望向大家傳達這份正能量。」
李玟最後在文中提到：「我將要面臨人生新的挑戰和新的開始。我要重新練習走路，希望大家陪伴我度過這個艱難的路程。現在的我更加需要你們。你們永遠都在我心裡面，永遠愛你們。我是萬里長城永不倒！」李玟曬出的照片，是她穿著病人服，體型消瘦、憔悴的模樣，惹人心疼。此外，李玟二姐提到，李玟要動的手術是骨盆與大腿的手術，醫生表示術後要住院約1周，復健期至少要半年。