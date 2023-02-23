新竹棒球場首次體檢會　市府：整個場地恐都需排水改善

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市府進一步說明，根據市府過去三次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，等同整個場地恐都需要做排水改善工程。
市長高虹安除了頒發聘書並向委員們致意外，她並表示，各界都非常關心新竹市立棒球場，市府團隊努力讓如此高額預算的公共工程改善回復，發揮該有的價值及效用，感謝委員們接受新竹市政府的邀請擔此重任，秉持專業協助棒球場盡速釐清爭議並回歸正常運作。
蔡麗清表示，成立新竹市立棒球場工程體檢會，目的是透過工程體檢會委員的專業建議，研擬提出棒球場改善策略方向，強化總體檢作業，並參酌同等賽事規格等級，以達到更好的安全標準。
會議中除了工務處進行簡報說明本案工程源起及歷程，此次會議有委員特別提案，在會議中確認工程體檢會依會議決議所為行為（例如查驗）及後續結果之法律效力進行討論，蔡麗清表示，新竹市政府依「新竹市立棒球場體檢會執行作業要項」，聘請專家學者透過科學討論，將諸多專業建議化做執行方案。著重體檢工程辦理採購過程及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定，以及有無符合運動科學及契約對於運動場館之要求。
新竹市立棒球場工程體檢會並非取代現行政府採購法相關程序機制，而係協助新竹市政府獨立進行專業體檢事宜，由體檢會委員做成體檢報告做成決議並送府核定。後續市府將視報告內容及建議事項，依政府採購契約及相關規範，由相關權責單位辦理後續檢討改善工作。倘若涉及工程品質嚴重疵或違反法規情節重大者，移送相關單位依法查處。