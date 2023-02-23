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新竹棒球場首次體檢會　市府：整個場地恐都需排水改善

▲體檢委員至新竹市立棒球場，工務處人員為委員進行環境介紹，過程中看到先前挖出廢棄電線及大型磚石兩處坑洞，仍有積水全滿無消退的情形。（圖／新竹市政府提供）
▲體檢委員至新竹市立棒球場，工務處人員為委員進行環境介紹，過程中看到先前挖出廢棄電線及大型磚石兩處坑洞，仍有積水全滿無消退的情形。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

因多項工程缺失引發社會關注的新竹棒球場，新竹市政府22日召開第1次棒球場工程體檢會議，召集人副市長蔡麗清特別在會議開始前邀請體檢委員至新竹市立棒球場，工務處人員為委員進行環境介紹，過程中看到先前挖出廢棄電線及大型磚石兩處坑洞，仍有積水全滿無消退的情形。對此，相關的改善工程市府會盡速的請權責單位研議，並辦理後續的改善工作。

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市府進一步說明，根據市府過去三次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，等同整個場地恐都需要做排水改善工程。


市長高虹安除了頒發聘書並向委員們致意外，她並表示，各界都非常關心新竹市立棒球場，市府團隊努力讓如此高額預算的公共工程改善回復，發揮該有的價值及效用，感謝委員們接受新竹市政府的邀請擔此重任，秉持專業協助棒球場盡速釐清爭議並回歸正常運作。


蔡麗清表示，成立新竹市立棒球場工程體檢會，目的是透過工程體檢會委員的專業建議，研擬提出棒球場改善策略方向，強化總體檢作業，並參酌同等賽事規格等級，以達到更好的安全標準。


會議中除了工務處進行簡報說明本案工程源起及歷程，此次會議有委員特別提案，在會議中確認工程體檢會依會議決議所為行為（例如查驗）及後續結果之法律效力進行討論，蔡麗清表示，新竹市政府依「新竹市立棒球場體檢會執行作業要項」，聘請專家學者透過科學討論，將諸多專業建議化做執行方案。著重體檢工程辦理採購過程及施工品質等各階段，有無違反政府採購法、公共工程施工品質管理作業要點等相關規定，以及有無符合運動科學及契約對於運動場館之要求。

▲市府表示，根據市府過去三次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，等同整個場地恐都需要做排水改善工程。（圖／新竹市政府提供）
▲市府表示，根據市府過去三次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野草皮皆有積水問題，等同整個場地恐都需要做排水改善工程。（圖／新竹市政府提供）
新竹市立棒球場工程體檢會並非取代現行政府採購法相關程序機制，而係協助新竹市政府獨立進行專業體檢事宜，由體檢會委員做成體檢報告做成決議並送府核定。後續市府將視報告內容及建議事項，依政府採購契約及相關規範，由相關權責單位辦理後續檢討改善工作。倘若涉及工程品質嚴重疵或違反法規情節重大者，移送相關單位依法查處。

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