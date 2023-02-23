呼呼分手陳零九「拿向日葵站C位」！粉絲心疼：眼睛好腫
歌手陳零九日前宣布和交往10年的網紅女友呼呼（林芷瑩）分手，震驚粉絲，不過，相較忙著演唱會的陳零九，呼呼不僅首次在IG限動抒發心境，今（23）日更貼出與好姐妹們的旅遊合照，似乎想快點走出陰霾，結果卻被粉絲們發現眼睛疑似腫腫的，讓大家有些心疼。
娛樂中心/綜合報導
呼呼今在IG上貼出一張與好姐妹的團體照，只見她手拿著向日葵站在C位，再搭配著充滿藍天白雲的好天氣，似乎期盼著自己能盡早走出來，與向日葵一樣享受陽光的滋潤，而她也親自在文中寫下：「我永遠愛你們！」並標註陪伴她的好姐妹。
這也是呼呼分手後首次露面，也讓粉絲們放心許多，「是呼呼去南投露營的照片嗎！看到妳的笑容就放心了，即使不再是CP，我依然會繼續愛著你們，希望你們都能幸福」、「無論如何，要讓自己過得好好的」、「為甚麼有人拿麵包啊。」不過，也有眼尖的網友發現，「呼呼！你的眼睛好腫，很心疼你加油。」
至於陳零九目前正籌備3月的五堅情香港演唱會，IG也始終停在宣布分手的貼文。日前，團員兼好友黃偉晉出席魚丁糸演唱會時，就對媒體提到，他們有關心陪伴是一定的，但他也認為感情是自己的，至於分手原因則一律對外表示「完全不知情。」（編輯：詹鎰睿）